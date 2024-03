Congo-Brazzaville: Attentat meurtrier à Moscou - Denis Sassou N'Guesso adresse ses condoléances à son homologue russe

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans une lettre de condoléances adressée à son homologue russe, Vladimir Poutine, le 22 mars, a partagé son chagrin suite à l'attentat survenu le même jour dans une salle de concert en banlieue de Moscou, causant au moins 137 morts et 182 blessés.

« En cette circonstance combien douloureuse, je vous adresse, au nom du peuple et du gouvernement congolais ainsi qu'au mien propre, mes condoléances les plus attristées à votre excellence, au peuple ami de la Fédération de Russie et aux familles endeuillées. Cette tragédie traduit à suffisance l'exigence, pour les peuples épris de paix et de justice, d'une mobilisation davantage soutenue ainsi qu'un engagement et des synergies plus efficaces, à l'effet d'éradiquer durablement le terrorisme », a écrit Denis Sassou N'Guesso, précisant que c'est avec une grande consternation et une vive émotion qu'il a appris cet attentat.

En effet, l'attaque du Crocus City Hall à Moscou est, selon des témoignages, la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d'années. Le 24 mars, les quatre suspects de ce massacre ont été interpellés et présentés à la justice. Accusés de "terrorisme", ils encourent la prison à perpétuité.

« En ces heures d'extrême tristesse, je voudrais trouver, dans le tréfonds de l'amitié personnelle qui nous unit et au travers de notre proximité renouvelée, le réconfort nécessaire devant ce terrible drame. Le peuple congolais et moi-même, profondément meurtris, nous nous inclinons devant la mémoire des illustres disparus. Je vous prie d'accepter, monsieur le président, l'expression de ma profonde et sincère compassion », a conclu le chef de l'Etat congolais.