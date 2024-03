Congo-Brazzaville: Musique - Théo Blaise Kounkou passe le témoin aux jeunes

« Transmission » est le titre du spectacle livré le 23 mars au musée Cercle africain de Pointe-Noire par le musicien Théo Blaise Kounkou, qui a joué sur scène avec les jeunes du Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte matève accompagnés par plusieurs artistes professionnels.

Mis en scène par Roch Baloukou, le spectacle livré par Théo Blaise Kounkou appelé TBk a été à la fois émouvant et captivant alliant percussions, chants et danse dans une musicalité quasi parfaite avec des artistes au sommet de l'art.

L'entrée en scène des artistes a été suivie juste après par un geste riche de symbole quand TBK, balai traditionnel en main, a transmis à chaque musicien et instrumentiste sa bénédiction avant de prendre place sur un trône comme pour dire aux jeunes que l'ancien leur a passé le témoin.

Ainsi, aux sons des percussions, des rythmes kongo et vili ont été exécutés par les jeunes du Centre des ressources du conte et des arts de l'oralité que dirige le conteur Jorus Mabiala, entrecoupés des chants et contes kongo. Plusieurs autres chants et interprétations ont également agrémenté la soirée. « Bibelo », une des chansons cultes de TBK, véritable révisitation des villages et contrées Kongo avec ses mythiques et historiques routes, a marqué l'entrée sur scène de TBK entonnant avec maestria le refrain de la chanson suivie d'autres classiques comme «Eden», «Mwana Djambala», «Belle Amicha», «Nadia Soleil»... Des chansons qui ont rappelé au public les moments inoubliables de la rumba traditionnelle, une musique restée égale à elle-même d'année en année et inscrite aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'Unesco « Nous sommes en train de faire notre parcours et au bout de ce parcours, il faut un legs pour pérenniser notre culture, c'est ce que nous avons fait avec les jeunes en travaillant ce spectacle depuis quelques mois. Nous avons apporté notre savoir et les jeunes aussi, à l'instar de la chanson « Maninga », un chant Likouba que nous avons exécuté. On verra à l'avenir ce que donnera ce concept puisque nous avons l'intention d'associer tous les départements du pays et aussi nos frères, les peuples autochtones, qui ont de merveilleuses créations », a t-il dit à la fin de la prestation.

Satisfait de cette première expérience, TBK veut travailler avec les jeunes pour perpétuer cette transmission du témoin si les moyens de le faire suivent. Dans un proche avenir, il compte aussi sortir les inédits de TBK, un répertoire des chants originaux jamais gravés sur support disque. Signalons que TBK est directeur artistique de formation. Il a commencé la musique dans les années 1960 au sein des groupes vocaux de l'époque et les chorales catholiques. Parti en Afrique de l'Ouest pour les études dans les années 1970, il intègre le groupe Poly rythmo de Cotonou et crée avec Sam Mangwana l'orchestre African All Stars à Abidjan. Ses chansons cultes pour la plupart égayent les manifestations culturelles, les anniversaires, les mariages et autres retrouvailles. Adepte de la chanson à texte, il a été, avec Maika Munan, à la direction artistique de l'album « Ngwasuma » de Fally Ipupa.