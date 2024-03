Afrique: 13es Jeux africains d'Accra - La RDC ramène 18 médailles

La République démocratique du Congo (RDC) a glané 18 médailles au terme des 13es Jeux africains organisés à Accra au Ghana. Il s'agit de 2 médailles en or, 7 en argent et en bronze.

Ce qui est nettement mieux par rapport à l'édition précédente à Rabat au Maroc, où la délégation congolaise n'avait engrangé que 11 médailles dont 2 en argent et en bronze.

Dans la capitale ghanéenne, la meilleure moisson congolaise a été en boxe, avec onze médailles dont les deux en or remportées respectivement par Pita Kabeji chez les moins de 71 kg (vainqueur en finale de l'Egyptien Omar Elsayed par 5-0) et Stève Kulenguluka chez les moins de 80 kg (vainqueur de l'Algérien Mohamed Houmri par 4-3).

Les cinq médaillés en boxe en argent ont été glanées chez les messieurs par Livens Tulembekwa Zola (48 kg), Boniface Zengala Malenga (67 kg), battus respectivement par Aryeetey Mohammed (Ghana) et Gerald Kabinda (zambien). Chez les dames, Jorbelle Malewu Tekasala (81+ kg), Merveille Mbalayi Mbamba (63 kg) et Marie Joel Mwika (81 kg) ont obtenu leurs médailles, battues en finale respectivement par Khadija Mardi (Maroc), Ichrak Okchaib (Algérie) et Jacinta Umunnakwe (Nigeria).

Les quatre médailles en bronze de la RDC en noble art ont été remportées par les dames Gisèle Nyembo et Brigitte Mbabi, et chez les messieurs par Nathan Mbeli et Lazare Bweluzey. A Rabat, la boxe congolaise ramenait cinq médailles dont deux en argent et trois en bronze. On note donc une nette amélioration.

%

Au handball, la RDC a été aussi à l'honneur avec deux médailles d'argent dans les deux versions. Les Léopards dames se sont certes logiquement inclinées en finale face aux Angolaises, championnes d'Afrique en titre. Quant aux Léopards messieurs, ils ont loupé in extremis la médaille d'or, battus sur le fil par les Egyptiens (champions d'Afrique en titre) par 32 buts à 33, juste un écart d'un but. Au basketball 3x3, les Congolaises s'en sont sorties avec une médaille de bronze, battues d'abord par les Nigérianes par 13 buts à 15, avant de se défaire des Béninoises pour la médaille par 20 buts à 17.

En lutte, il y a eu quatre médailles de bronze, notamment par la lutteuse Rosie Tabora Kabeya, vainqueur de la Béninoise Kaiwoto par tombé, les lutteurs Rabby Kilandi Kilonga (57 kg), Andy Kabeya et Aaron Mbo (97 kg) vainqueur du Béninois Bah Limam aux points. A Rabat en 2019, la RDC n'avait gagné que deux médailles en bronze.