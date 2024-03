Madagascar: Tennis / Sipem Cup - Victoire de Martinez-Elisoa et Hasina-Roméo

Première édition réussie. Elisoa Andriatefihasina et Martinez Ngotia ont remporté le tournoi de tennis « Sipem Cup » chez les dames ce week-end, tandis que le Mbolanirina Hasina et Roméo Rakotomalala ont triomphé chez les hommes.

La première édition du tournoi de tennis « Sipem banque cup 2024 », qui s'est tenue au Country Club Ambohitrarahaba les 23 et 24 mars, a couronné les duos Elisoa Andriatefihasina-Martinez Ngotia chez les dames et Mbolanirina Hasina-Roméo Rakotomalala chez les hommes. Organisée par le prestigieux club dans son nouveau site, cette compétition a rassemblé 64 joueurs et 24 joueuses, formant 44 équipes, dont 32 masculines et 12 féminines. Pendant deux jours, les valeurs du tennis telles que le respect, la maîtrise de soi, l'honnêteté et la convivialité ont été à l'honneur sur les courts du Country Club Ambohitrarahaba. « C'était une belle première édition. Le tournoi a été techniquement au point. On a eu des joueurs très engagés avec un bel état d'esprit, conformément aux valeurs que nous portons au sein de Sipem banque, la banque partenaire des PME et des entrepreneurs depuis 30 ans », a déclaré Benoît Sarraute, directeur général de la banque, en félicitant les gagnants.

Tous les matchs ont suivi une formule originale de 2 fois 15 minutes, soit une durée totale de 30 minutes par match. Les règles du NO AD (pas d'avantage) et du SPECIAL NO LET (la balle let qui tombe bien peut être jouée par l'un des 2 membres de l'équipe qui reçoit) ont été adoptées pour cette compétition. « Nous remercions chaleureusement Sipem, une vraie banque, dont le soutien nous a permis d'avancer financièrement et moralement dans ce projet. Au départ, le Country Club Ambohitrarahaba était un club plutôt VIP. Cet événement est le premier tournoi où on a mélangé les joueurs semi-pro avec nos membres afin d'ouvrir nos compétitions à un public plus large », a ajouté Josoa Rakotonindriana, responsable du Country Club.