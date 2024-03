Ile Maurice: Football - Ça passe ou ça casse

Le Club M disposera ce soir de 90 minutes pour convaincre. Battus à l'aller sur le plus petit des scores par le Tchad, les Mauriciens devront renverser la situation au complexe sportif de Côte-d'Or cette fois pour espérer intégrer la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025). Un profond remaniement est attendu au sein de l'effectif pour tenter d'arracher ce billet aux Tchadiens.

Un but dans les dernières minutes de jeu et voilà le Club M au bord de l'élimination. Malgré tout, la sérénité semble être dans le camp des quadricolores et cela en dépit de quelques pépins physiques pour certains sélectionnés et une mauvaise digestion pour d'autres. Quoi qu'il en soit, la sélection quadricolore devra sortir le grand jeu ce soir et elle en est capable selon le milieu de terrain Adel Langue et l'attaquant Aurélien François.

Brillant sous le maillot quadricolore depuis quelques années, Adel Langue ne cache pas sa déception après le match aller. Il explique toutefois que le Club M peut faire de belles choses. «Nous devrons faire le maximum. Nous irons chercher la qualification et nous devrons mettre toutes les chances de notre côté. Le Tchad a une bonne équipe et il ne faut pas sous-estimer ses joueurs. Ils sont solides et on a rencontré pas mal de difficultés là-bas. Maintenant, il faut tout mettre en oeuvre pour obtenir la qualification. Par rapport au premier match, nous sommes un peu déçus car nous nous attendions à mieux. On n'a plus le choix maintenant. Il faut gagner», a soutenu ce taulier du Club M.

Collard incertain ?

Aurélien François et Adel Langue sont convaincus que le Club M pourra renverser la situation lors de ce match retour.

Très présent en défense centrale, Dylan Collard pourrait ne pas être titularisé ce soir. Comme plusieurs de ses partenaires, il souffre de problème à l'estomac. La nourriture au Tchad n'a visiblement pas passé pour certains. Ce précieux élément a même été admis à la clinique une fois son retour dans l'île. Par ailleurs, la fatigue est toujours présente pour quelques joueurs qui ont dû avaler plusieurs heures d'avion.

En effet, après le match de vendredi, ils ont fait cinq heures de route pour rejoindre Douala depuis Yaoundé. De là, la délégation a pris un avion pour atteindre le Congo. Ils ont ensuite pris un autre vol pour Kigali au Rwanda. De là, ils ont embarqué à bord d'un vol pour l'Afrique du Sud avant de rejoindre Maurice. Il faut le dire, en matière d'agence de voyage, la MFA aurait pu mieux trouver.

Malgré quelques contraintes, Aurélien François relève que ses partenaires fourniront l'effort qu'il faut. «Nous abordons ce match avec une bonne mentalité. On y va pour gagner et pour se qualifier. On est déçu de notre match à l'aller mais je sais que tout le monde fournira l'effort qu'il faut ce soir. Nous serons à la maison et nous devons rester appliqués dans tout ce que nous faisons.»

Au niveau des statistiques, cela fait quatre rencontres que le Club M ne s'est pas imposé. Les quadricolores restent sur un nul et trois défaites.