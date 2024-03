Afrique: Fidy Rasoanaivo - «Je vais effectuer quelques changements»

interview

Son Club M n'a pas idéalement négocié le match aller en perdant 1-0 face au Tchad. Ce soir, le sélectionneur Fidy Rasoanaivo se sait sous pression. Il devra trouver la bonne formule pour l'emporter et c'est dans cette optique qu'il compte apporter des modifications à son XI de départ.

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au match aller ?

Notre but était d'assurer la qualification à l'aller mais nous avons pris un but bêtement. Je pense qu'à un moment nous étions tombés dans la facilité. On ne s'est pas suffisamment appliqué et on s'est reposé sur les longs ballons. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire désormais et ils auront le soutien du public. Pour ma part, je vais effectuer quelques changements.

Quelles sont les modifications que vous souhaitez apporter ?

Déjà, j'ai appelé le défenseur Emmanuel Vincent-Jean et le milieu de terrain Fernando Jackson. Ils seront présents pour le match. Adrien François n'est pas à 100% après un contact vendredi tandis que Mike Gaspard a un problème à la cuisse. Ils ne sont pas certains de commencer. Comme je n'ai pas le profil recherché pour mettre la pression sur la défense adverse, j'ai aussi intégré Malcolm Brunkhorst dans l'effectif. Ce sera de la valeur ajoutée devant d'autant plus qu'il peut aussi évoluer dans les couloirs. Je pense vraiment le faire jouer. Pour le reste, il n'y aura pas de grands changements.

%

Vous n'aviez pas convoqué Vincent-Jean et Jackson à l'aller. Pourquoi ce retournement de veste maintenant ?

Ils n'ont pas été appelés car leur championnat à La Réunion n'avait pas encore repris. Quant à Ashley Nazira, on m'a dit qu'il est blessé.

Le championnat réunionnais n'a repris que le week-end dernier. Donc maintenant vous pensez qu'ils sont aptes à jouer avec le Club M ?

Vous savez, tout ne se résume pas au fait que le joueur dise qu'il est en forme ou pas. Il y a tout un travail à faire avant. Dans le football, il faut être fort physiquement et mentalement. Tout se joue à peu de chose près et selon moi, le fait qu'il n'y ait pas de championnat à La Réunion a beaucoup influé sur le choix final. Je n'étais pas certain qu'ils soient prêts physiquement au match aller.

Pensez-vous avoir le dernier mot en ce qui concerne le choix des joueurs où on vous force un peu la main ?

La MFA me laisse travailler. Je choisis mes joueurs sans aucune pression externe. La seule chose qui me fatigue, c'est que je n'ai toujours pas de contrat.

En parlant de contrat justement. Pensez-vous que c'est votre dernier match en tant que sélectionneur ce soir ?

Je n'ai pas de contrat et j'évolue dans des conditions précaires. Je l'ai déjà dit. Si l'équipe rate sa qualification ce soir, je vais réfléchir sur mon avenir. Je souhaite ajouter que tout ne dépend pas de moi, il y a le ministère des Sports et la MFA qui prennent aussi les décisions. Je dois l'accepter et je suis le premier à dire que si l'équipe ne se qualifie pas, il faudra prendre la bonne décision.