Madagascar: Diego-Suarez - Deux grandes compétitions se préparent

Le vendredi 25 mars dernier, Kassimo Jaotombo a offert plus de 80 ballons de foot et de basket aux associations des étudiants de l'Université ainsi qu'à 25 fokontany d'Antsiranana. Adepte du fair-play, il veut que cet état d'esprit respectueux règne dans cette ville cosmopolite. « Il faut avoir un coeur sportif dans la vie. Le sport nous donne des leçons et nous enseigne le sens du défi, de la cohabitation et surtout le vivre ensemble. C'est en fait notre but à tous... Je vous ai dit que je vous distribuerai des ballons pour que vous puissiez tisser un lien d'amitié, de fraternité. Oui, j'ai tenu ma promesse », a affirmé le président fondateur de l'ADERA (Association pour le Développement et de l'Environnement de la Région d'Antsiranana), lors de son discours.

Effectivement, bien que des petites compétitions soient organisées un peu partout dans la ville du Pain de sucre, il s'avère que les activités sportives ont connu un ralentissement ces 10 dernières années. Ainsi, pour que les jeunes ne tombent pas dans la délinquance et la drogue, ce parrain de Diego-Suarez les invite à participer aux grands tournois qu'il organisera très bientôt. « Nous avons également promis deux grandes compétitions, du basket-ball pour les jeunes femmes, et du football pour les jeunes hommes. L'une se déroule à l'Université, tandis que les phases éliminatoires auront lieu dans chaque quartier. Les équipes gagnantes auront des moutons en guise de récompense. Une grande finale sera par la suite organisée durant laquelle les vainqueurs du fokontany affronteront les champions de l'UNA. Bien entendu, une grande coupe sera attribuée aux super-gagnants. Ce sera une surprise ! », a-t-il fait savoir. Ce n'est pas la première fois que ce Baba d'Antsiranana a aidé la population de sa localité. Autant en festivité qu'en éducation, il s'engage pour développer tous les secteurs.