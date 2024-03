Madagascar: Industrialisation - Transformation de grains secs en farine dans le district d'Ambatoboeny

La mise en place de pépinières industrielles se poursuit dans les quatre coins de la Grande île. La semaine dernière, c'est dans le district d'Ambatoboeny qu'une usine de production de farine a été mise en place, dans le cadre du programme ODOF.

Un grand événement porteur d'espoir pour les paysans, les coopératives et les opérateurs économiques du district d'Ambatoboeny. La mise en place officielle de l'usine de transformation de grains secs en farine s'est tenue le 20 mars dernier. Cet événement, qui s'est déroulé en présence de représentants des autorités locales, régionales et des acteurs économiques, a jeté les bases d'un développement industriel prometteur dans le cadre du programme ODOF (One District One Factory). La cérémonie d'inauguration a été marquée par l'enthousiasme et la détermination des participants à contribuer activement au développement économique de la région. Des opérateurs économiques, des membres de coopératives agricoles et de groupements de collecteurs ont exprimé leur volonté de s'engager dans la mise en place de pépinières industrielles. Lesquelles joueront un rôle crucial dans l'amorçage du développement industriel local en offrant des opportunités d'exploitation de la machine industrielle nouvellement installée.

Valorisation

L'une des principales retombées de cette initiative est la création de valeur ajoutée pour les produits agricoles locaux. Grâce à la transformation des grains secs en farine, les agriculteurs pourront désormais diversifier leurs activités et accéder à de nouveaux marchés. Cette démarche favorise également la pérennité économique des zones rurales en stimulant l'activité agricole et en créant des emplois locaux. La DRIC (Direction régionale de l'Industrialisation et du Commerce) de la région Boeny a lancé un appel à manifestation d'intérêt lors de la cérémonie, invitant les opérateurs économiques et les coopératives de la région à soumettre leurs candidatures pour l'exploitation de la machine industrielle.

Les candidats auront jusqu'au 10 avril pour déposer leurs dossiers. Il convient de souligner que les acteurs locaux seront prioritaires lors de la sélection, conformément à la politique du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) visant à promouvoir un développement local inclusif. En somme, le lancement de l'usine de transformation de grains secs en farine représente une étape significative dans le développement économique et industriel du district d'Ambatoboeny. Cette initiative, soutenue par le programme ODOF, ouvre de nouvelles perspectives pour les agriculteurs et les acteurs économiques locaux. En favorisant la valorisation des ressources locales et en encourageant l'engagement communautaire, elle contribue à la construction d'un avenir prometteur pour la région et ses habitants.