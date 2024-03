Tunisie: Lors d'un Conseil ministériel restreint - Des mesures urgentes pour redonner au transport public son lustre

Le Conseil a approuvé la réparation urgente de 200 bus pour un coût d'environ 15,6 millions de dinars et l'accélération de la réparation de 28 rames de métro pour un coût de 7,5 millions de dinars, et ce avant de procéder à l'acquisition d'un nombre important de bus et de métros pour renforcer le parc.

Le Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, a présidé hier au Palais du gouvernement, à La Kasbah, un Conseil ministériel restreint consacré à l'examen des moyens de développement des transports publics, et ce en présence du ministre de l'Intérieur, M. Kamel Féki, la ministre des Finances, Mme Sihem Boughdiri Nemsia, et la ministre de l'Économie et du Plan, Mme Ferial Ouerghi Sebai, la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mme Kalthoum Ben Rejeb Gazzah, et la ministre de l'Equipement et de l'Habitat, chargée d'assurer l'intérim au ministère du Transport, Mme Sarra Zaafrani Zenzri.

A l'ouverture des travaux de ce Conseil, le Chef du gouvernement a souligné la nécessité de fournir aux citoyens des services de transport, tous modes confondus, qui préservent leur dignité et leur permettent de vaquer à leurs affaires dans les meilleures conditions.

Hachani a passé en revue la situation du secteur des transports en général, notamment de la Société des transports de Tunis (Transtu), mettant l'accent sur la nécessité de trouver des solutions à court terme, outre l'élaboration d'une stratégie nationale pour le secteur des transports publics, considéré comme l'un des indicateurs de développement économique dans tous les pays, en plus de son rôle de locomotive pour l'inclusion sociale.

Au terme de son intervention, le Chef du gouvernement a souligné la nécessité de simplifier les démarches administratives pour assurer le fonctionnement normal de ce service public.

A cette occasion, la ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargée d'assurer l'intérim au ministère des Transports, Mme Sarra Zaafarani Zenzri, a présenté l'état du parc du transport terrestre, le nombre de dessertes et de lignes programmés, et a passé en revue les principaux obstaclesqui empêchent la mise à disposition d'un nombre suffisant de bus et de métros.

A l'issue de la réunion, et après débat et délibérations, le Conseil a approuvé la réparation urgente de 200 bus pour un coût d'environ 15,6 millions de dinars et l'accélération de la réparation de 28 rames de métro pour un coût de 7,5 millions de dinars, et ce avant de procéder à l'acquisition d'un nombre important de bus et de métros pour renforcer le parc.