Afrique: En visite de travail en Tunisie du 23 au 27 mars - La directrice exécutive de l'Auda-Nepad reçue par Nabil Ammar

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, a reçu, hier, la directrice exécutive de l'Agence de l'Union africaine pour le développement (Auda-Nepad), Nardos Bekele Thomas, en visite de travail en Tunisie du 23 au 27 mars.

L'entretien a permis de passer en revue les activités et les projets de l'Agence sur le continent et d'évaluer la coopération entre AudaNepad et la Tunisie et ses perspectives d'avenir.

Nabil Ammar a, à cette occasion, souligné la détermination de la Tunisie à consacrer une action africaine commune et efficace et à renforcer les institutions de l'Union africaine.

Il a également souligné l'importance du rôle de l'Aauda-Nepad, qui « représente le levier principal de l'Union en matière de développement et de mise en oeuvre de l'intégration régionale du continent ».

Le ministre a, notamment, mis en avant le rôle important de l'Agence en matière de mobilisation des ressources pour la réalisation des projets d'intégration économique et le renforcement des capacités des pays membres.

Il a souligné la nécessité de mobiliser des ressources financières dans les domaines prioritaires pour l'Afrique afin d'assurer la réalisation des objectifs de l'Agenda de développement de l'Afrique 2063.

Pour sa part, la directrice exécutive de l'Agence de l'Union africaine a passé en revue les principaux projets de cet organisme sur le continent, saluant le soutien de la Tunisie aux efforts qu'il déploie.

Elle a mis en exergue l'importance de mobiliser tout le potentiel de la Tunisie qui bénéficie d'une expertise dans différents domaines.