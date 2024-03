Afrique: Religion - « L'association entraide et développement » vole au secours de la communauté musulmane de gounghin

Une cérémonie de remise officielle des clés d'une mosquée réhabilitée à la communauté musulmane de l'Arrondissement 2 au secteur 7 s'est tenue, le dimanche 10 mars dans le quartier Gounghin.

Construite il y a bien longtemps, la mosquée, avait subi l'effet du temps. Mais elle a été entièrement rénovée par les soins de « l'Association Entraide et Développement ». A tel point que c'est un véritable chef-d'oeuvre architectural qui a rouvert ses portes aux fidèles musulmans le dimanche 10 mars dernier, en présence d'un parterre d'invités de marque, d'élus et cadres, ainsi que des autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Le représentant de « l'Association Entraide et Développement », El Hadj Idriss Ouédraogo, qui a assuré la supervision du chantier a révélé que d'importants travaux engagés ont permis de restaurer la structure du bâtiment, portant sur l'étanchéité, à la plomberie, la menuiserie aluminium, la ferronnerie, l'extension de la mezzanine, le revêtement des toitures, les sanitaires, le mobilier, etc.

C'est pourquoi, il a exhorté ses frères musulmans à prendre soin de ce bel édifice fondé sur la piété. « Cette oeuvre sociale est un signe d'amour et de partage entre frères et soeurs. Que ce lieu de prières soit pour nous la porte du Paradis » a-t-il dit. Tout en espérant que la mosquée « symbole de sa foi musulmane » contribuera à la conversion de nombreuses personnes à la religion musulmane. Dans le sermon qu'il a fait avant la coupure du ruban, Abdoulaye Sawadogo, l'imam de la mosquée réhabilitée a lancé un message de piété, de spiritualité et de lumière islamique ».

%

Un appel aux musulmans et au peuple burkinabé, à la cohésion, à l'unité, à la concorde et à la solidarité dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes. « Les imams et les fidèles doivent veiller à la sécurité du pays. Chacun doit se considérer comme un élément essentiel de la sécurité du pays dans nos villages, dans nos quartiers. Quand tu vois quelque chose d'anormal, informe les autorités », a recommandé le guide religieux. Pour terminer, il a prié le Seigneur, afin que cette mosquée réhabilitée puisse donner à sa communauté des valeurs au moins égales à celles de l'ancienne mosquée. Pour rappel, la mosquée a une capacité de 600 places et est à deux niveaux.