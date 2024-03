Ile Maurice: Le procès contre Nitiraj Gurroby inscrit aux Assises

La poursuite avait eu un ultimatum pour venir de l'avant avec un procès contre Nitiraj Gurroby dans le plus bref délai. Le cas échéant, le suspect serait libéré contre deux cautions. Ce skipper est en détention depuis plus de 28 mois dans l'affaire de saisie de drogue valant Rs 3,3 milliards. La semaine dernière, la poursuite a indiqué en cour que Nitiraj Gurroby, qui a retenu les services de Me Shakeel Mohamed, fera face à un procès aux Assises.

L'accusé répond de deux accusations formelles de trafic de drogue devant la cour d'assises et reste en détention. En effet, Nitiraj Gurroby, qui avait été arrêté en mai 2021, avait présenté une demande de remise en liberté. Mais l'inspecteur Fowdar y a objecté, en dressant les faits circonstanciels entourant son arrestation. Le policier a expliqué en cour que les officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit avaient, le 2 mai 2021, perquisitionné un terrain privé situé à route du Club Med, Pointeaux- Canonniers, et occupé par le requérant et ses frères. La police avait saisi 25,5 kg de résine de cannabis emballés dans 26 sacs et 219 kg d'héroïne emballés dans 219 sacs. Après réception du rapport du Forensic Science Laboratory, la résine de cannabis a été évaluée à Rs 78 millions et l'héroïne à Rs 3,3 milliards.

L'enquêteur a soutenu que le vigile présent lors de la perquisition, qui avait été confronté aux pièces à conviction sur les lieux, avait répondu : «La drog dan sa sak ki la polis finn tiré la mo patron Ritesh ek so gran frér Niresh ek dé gro beta kosto ki kapav réponn lor la. Zot ti vinn sa plas la merkredi ou zédi.» Pour le témoin, le gardien faisait référence au demandeur, qui est aussi connu sous le nom de Niresh Gurroby.

«La police a mis la main sur les images de CCTV où trois voitures et une fourgonnette ont été identifiées le 29 avril 2021 et la drogue récupérée aurait été transportée de Péreybère à Pointeaux- Canonniers, lieu où la drogue a été sécurisée, dans une camionnette», a expliqué le témoin en cour. D'ajouter qu'après un examen médicolégal des véhicules, la présence de drogue a été constatée dans le coffre de la camionnette et l'ADN du requérant a été retrouvé dans la voiture.

L'investigateur a confirmé qu'un des suspects arrêtés, Jean-Luc Prudence, a déclaré avoir emprunté une camionnette, dans laquelle des traces de drogue ont été trouvées, à un autre suspect, Garry Kevin Jumont, sur instruction du requérant, Nitiraj Gurroby. «L'enquête de police a en outre révélé que le requérant dirigeait le convoi dans la voiture 5578 DZ 14 et qu'il avait également emprunté les véhicules 9812, le 19 octobre, et 11677, le 19 décembre.» Une date sera fixée pour que le procès soit appelé pro forma.