Cameroun: An 39 du renouveau - Bazou promet un vote à 100% en 2025

Le membre de la Délégation permanente du Comité centrale pour le Ndé, le ministre Jean Claude Mbwentchou, les cadres et les militants de la Section Rdpc Ndé-Ouest se projettent avec force pour la présidentielle de 2025.

Réunis au cours de la célébration du 39e anniversaire de création du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le 24 mars dernier à la place des fêtes de Bazou, département du Ndé, région de l'Ouest, Jean Claude Mbwentchou et les siens ont promis un « vote sans faute au président Paul Biya » à la présidentielle de 2025 et aux élections couplées municipales-législatives prochaines.

Au nom des chefs des délégations permanente du Rdpc du Ndé, Clobert Tchatat et de l'Ouest, Emmanuel Nzete, Jean Claude Mbwentchou a orienté son speech sur deux axes : d'abord le thème retenu cette année : « tous ensemble, mobilisons-nous avec détermination et sans ambages derrière le président national, président de la République, chef de l'Etat, en vue de la consolidation de la réalisation de ses idéaux de paix, d'unité, de démocratie, de justice sociale ainsi que de ses ambitions de progrès pour notre pays » ; et a prodigué en posture de sage de la circonscription électorale, des conseils à ses frères et ce en langue locale, notamment pourquoi il est nécessaire de s'aimer, d'être des artisans de la paix gage de tout développement et de rester plus que jamais soudés derrière Paul Biya.

%

La phase protocolaire a donné lieu au festival de la parole, au cours duquel plusieurs personnes se sont succédé au pupitre. L'on a entendu tour à tour le président de la section Rdpc Ndé-Ouest, Dr Ing Yankam Njonou Rabelais ; les présidents des organes spécialisés Ofrdpc-Ojrdpc, respectivement la députée Tchagna Jacqueline Rêve et Ketchadjeu Lévi, le conseiller régional, Jules François Famawa ; le maire de la commune de Bazou, Dr Ing Djeuhon Frédéric ; le représentant des élites, Nana Yomba Lucien.

Le conseiller régional a quant à lui indiqué des mesures fortes à l'effet de ratisser large : assister des militants qui sont dans le besoin, comprendre la colère de certains indécis, donner les moyens aux jeunes porteurs de projets et pousser tout l'arrondissement à se mobiliser derrière le chef de l'Etat, Paul Biya.

Pour célébrer les paroles qui ne sont pas allées dans les oreilles de sourds, Jean Claude Mbwentchou, Jules François Famawa, Rabelais Yankam ont sabré du champagne et partagé un gâteau de couleurs vert-rouge-jaune aux militants. Après la lecture de la motion de soutien et de déférence à Paul Biya lui demandant d'être le candidat du Rdpc à l'élection présidentielle de 2025 ; ils ont pris d'assaut les artères de la ville de Bazou dans une marche de soutien pour leur « champion ».