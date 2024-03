Gabon: Francophonie - Le Bureau national de l'AUF ouvre son espace au grand public

A l'occasion de la célébration de la semaine de la francophonie au Gabon, le Bureau national de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a organisé récemment une série d'événements parmi lesquels, une journée porte ouverte et deux conférences débats au Campus numérique francophone de Libreville sous les thèmes : " créer- innover- entreprendre en français " thème retenu cette année pour la semaine de la francophonie, et " art et culture comme exemple de créativité, d'innovation et d'entrepreneuriat dans le cadre de la francophonie".

Ils étaient nombreux ces étudiants et enseignants Chercheurs, de l'université Omar Bongo à visiter les locaux du bureau national de l'AUF pour l'occasion. Pour le Dr. Guy Roger Nguema Ndong, responsable du bureau national : " l'objectif de ces journées est d'emmener le grand public à découvrir et redécouvrir les installations de l'AUF, ses missions, projets et programmes, mais également se nourrir l'esprit au travers des deux conférences organisées pour la circonstance".

S'agissant des conférences-débat, la première a porté sur le thème retenue pour la semaine de la francophonie, à savoir : créer - innover - entreprendre en français. Cette conférence-débat avait pour but de présenter l'univers de la création, de l'innovation et de l'entrepreneuriat aux étudiants. Pour l'intervenante, Mireille Essono par ailleurs présidente de l'Association des Professionnels des Sciences de l'Education du Gabon, elle se dit satisfaite des échanges.

%

"À travers les échanges que nous avons eus je pense qu'ils ont plus ou moins compris, c'est eux la jeunesse les acteurs de demain. Donc il revient dans leur domaine respectif, d'adopter des postures innovantes".

Par ailleurs, elle n'a pas manqué de mettre en avant des secteurs qui, selon elle, représentent des niches sous-exploitées jusqu'à maintenant. Il s'agit entre autres, l'enseignement et de la culture.

"Si on allie l'éducation et la culture on peut faire des choses très intéressantes... nous invitons les étudiants que nous avons reçus ainsi que les acteurs économiques à mettre en avant la culture gabonaise dans leurs entreprises ". A-t-elle ajouté.

En dernière heure le tour est revenu au Pr.Clotilde Chantal Allela-Kwevi, d'entretenir l'assistance sur la deuxième conférence-débat. Celle-ci avait pour thème :"Art et culture" comme exemple de créativité, d'innovation et d'entrepreneuriat dans le cadre de la francophonie. Pour l'intervenante le choix de ce thème est en complément à celui retenue pour la Semaine de la francophonie. Si elle a bien reconnu que l'art est un vaste domaine, elle a néanmoins fait le choix de se focaliser sur la musique, la peinture, et l'art culinaire.

Il était donc question pour le Pr. Clotilde Chantal Allela-Kwevi, d'expliquer tout en démontrant comment les artistes gabonais parviennent à incorporer dans leurs arts des éléments de leur identité culturelle. Ce mélange d'art traditionnel et contemporain constitue en soi une innovation.

Par ailleurs, elle a tenu à souligner l'importance du point de vue dans lequel toutes personnes contemplant de l'art doivent se trouver. "L'art ne doit pas être seulement considéré comme un objet de contemplation, il y a une spiritualité, il y a une âme derrière cet art."

C'est donc avec un sentiment de satisfaction que le journée s'est achevé par la visite guidée des composantes du bureau national, notamment le Centre d'Employabilité Francophone et le Campus numérique Francophone de Libreville. Des espaces libre d'accès dont les services sont gratuits mais sous exploités par le grand public.