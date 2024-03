Congo-Brazzaville: Musique - le Fespam et Maajabu gospel concluent un partenariat

Le Festival panafricain de musique (Fespam) et Maajabu gospel ont signé, le 26 mars, à Brazzaville un accord de partenariat qui les engage à oeuvrer ensemble dans la filière musicale en vue de promouvoir le genre gospel et soutenir les professionnels ainsi que les jeunes talents de ce secteur.

D'après les clauses de l'accord de partenariat entre les deux structures conclu pour une période de deux ans, renouvelable, le Fespam accompagnera Maajabu gospel avec une régie son pour les concerts et auditions des candidats à Maajabu talents sur le territoire de la République du Congo. « Le Fespam et Maajabu gospel ont décidé de faire chemin ensemble.

Pour nous, c'est à la fois un honneur et un privilège, parce que les missions du festival, entre autres, c'est de fédérer toutes les initiatives musicales du continent. Il est donc de notre devoir, par rapport aux missions qui sont les nôtres, d'aller à la recherche des partenaires et dans notre programmation de faire preuve de diversité », a déclaré Gervais Hugues Ondaye, commissaire général du Fespam.

A en croire ses propos, la musique gospel a longtemps été le ventre mou de la programmation du Fespam par rapport à la rumba ou aux musiques urbaines lors de ses précédentes éditions. Grâce à ce partenariat avec Maajabu gospel, le Fespam espère contribuer davantage au rayonnement de la musique gospel au niveau de la scène continentale. « Cette musique n'avait pas trop de visibilité et donc un partenariat comme celui-ci qui met à contribution le réseau de distribution de Maajabu gospel mais également à contribution la compétence technique de Maajabu gospel dans la programmation de notre événement ne peut être que salué. Rendez-vous aux résultats lors de la 12e édition du Fespam en 2025 », a-t-il poursuivi.

%

De son côté, Maajabu gospel s'engage notamment à assurer la visibilité du Fespam sur ses différents supports de communication d'événements musicaux. Cette entreprise culturelle et créative basée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais également présente à travers l'Afrique, est également tenue de relayer la communication des éditions du Fespam sur ses différentes plateformes de communication et de fournir à cette institution en temps et en heure la fiche technique de chaque événement musical.

« Nous le savons tous, le Fespam est le plus grand festival de musique que nous avons en Afrique et c'est un grand privilège pour nous, Maajabu gospel, d'être partenaire avec cette institution afin de traiter sur tout ce qui est gospel, notre principal cheval de bataille. Grâce à ce partenariat, nous allons mettre à contribution toute notre expertise technique et tout notre réseau de distribution afin que ce partenariat puisse réellement porter ses fruits et qu'au niveau du Fespam, la programmation gospel puisse être à la hauteur de toutes les autres musiques », a déclaré Job Bunana, responsable marketing et communication de Maajabu gospel. En perspective, Maajabu gospel organisera un concert le 19 mai à Brazzaville. S'agissant de Maajabu talents, la maison de production reviendra dans les prochains mois pour communiquer là-dessus.

A titre de rappel, le Fespam est une institution publique à caractère culturel et scientifique créée en 1996. Placé sous l'égide de l'Union africaine, le Fespam oeuvre pour la promotion de la musique du continent africain et de sa diaspora, dans sa triple dimension traditionnelle, moderne et religieuse.