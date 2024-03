Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Assistance aux victimes d'intempéries dans le Niari

Des ménages ayant perdu leurs toits du fait des vents violents qui se sont abattus sur les districts de Nyanga, Divénié et Yaya, dans le département du Niari, ont reçu l'assistance humanitaire composée, entre autres, des kits de construction.

Après le lancement de la caravane humanitaire dans la zone Sud du pays par le Premier ministre, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, est allée au chevet des victimes d'intempéries dans le département du Niari qu'elle a sillonné du 22 au 25 mars courant. Des vivres et non-vivres dont les kits de construction, les fournitures scolaires et du matériel aratoire ont été mis à la disposition des sinistrés.

Sur les trois districts du Niari visités par la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, seul Divénié a été touché par les inondations avec près de deux cents victimes dont vingt-cinq enfants scolarisés. Les districts de Nyanga et Yaya ont été soufflés par des vents violents ayant rasé les habitations sur leur passage. Conséquence : trente-sept maisons endommagées avec une centaine de sinistrés à Nyanga. Du côté de Yaya, soixante-douze ménages se sont retrouvés sans-abris, soit trois cent vingt-quatre personnes concernées par le sinistre.

« Le gouvernement et ses partenaires apportent de l'aide humanitaire aux sinistrés en vue de préserver leur vie et soulager tant soit peu leur souffrance », a indiqué la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa qui a, par ailleurs, salué la résilience et le comportement qu'elle a jugé exemplaire des habitants de ces localités qui, sous le poids du sinistre, ont attendu jusqu'à ce que l'aide du gouvernement leur parvienne. Dans le département du Niari, les équipes humanitaires vont poursuivre l'assistance dans le district de Mayoko.

Il convient de souligner que bien avant le Niari, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire est passée par Kayes, dans le département de la Bouenza, pour assister les victimes d'intempéries. Après la Bouenza et le Niari, le cap sera mis sur les départements de la Lékoumou, du Kouilou et de Pointe-Noire dans les jours à venir.