Afrique de l'Est: CAE - Félix Tshisekedi et Salva Kiir engagés pour la stabilité de la région

Arrivé le 24 mars à Kinshasa dans le cadre de ses consultations visant à renforcer la paix et la sécurité dans la Communauté Est-africaine, le président du Sud Soudan, Salva Kiir Mayardit, a eu le lendemain un tête-à-tête avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi.

Auréolé de sa casquette de président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), le chef de l'État sud-soudanais est dans son rôle de prôner et de prêcher la paix entre les pays de la région. "La motivation qui a conduit le président Salva Kiir ici, c'est la recherche de la paix. Il veut voir la stabilité dans la région et ne ménagera aucun effort pour y contribuer », a déclaré le président Tshisekedi lors de la conférence de presse organisée à l'issue de la rencontre avec son hôte.

Au centre de cette visite officielle du président sud-soudanais à Kinshasa, la promotion de la paix et la stabilité dans la région. Il ressort des échanges entre le deux chefs d'Etat une volonté commune d'accompagner tous les processus de paix en cours au nom de la stabilité régionale. Aussi, ils ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la CAE et l'Union africaine. Ils ont mis un accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour une solution efficace et durable visant à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et dans la région.

%

"Je vous rassure de mon engagement, en tant que président de la CAE, de travailler ensemble afin d'avoir une région sécurisée pour son développement socio-économique », a déclaré le président Salva Kiir. Selon lui, la RDC ne devrait pas quitter la CAE parce que certains membres ne veulent pas de la paix. Par ailleurs, répondant à une question sur la nécessité de construire des murs le long des frontières de la RDC, le président Tshisekedi a estimé que cela n'était pas important.

« Nous avons des milliers de kilomètres de frontières. Nous regretterons d'avoir mis autant d'argent que de l'investir dans autre chose », a-t-il indiqué. Le chef de l'État congolais a précisé que le conflit entre la RDC et le Rwanda n'a rien à avoir avec leurs peuples. « C'est un régime dirigé par un individu qui attaque la RDC », a-t-il affirmé. « Mais ce régime n'est pas éternel. Un jour, d'une manière ou d'une autre, tout cela s'arrêtera », a-t-il conclu.

Partageant une frontière longue de 650 Km, la RDC et la République soeur du Soudan du Sud sont engagées à travailler ensemble pour une paix durable au sein de la CAE. Après l'étape de la RDC, le président Salva Kiir va poursuivre sa tournée en Angola où il va rencontrer le président João Lourenço, dans le cadre de ses consultations. La crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sera sans doute parmi les sujets qu'ils vont aborder.