Sénégal: Talon, Rajoelina et Doumbouya félicitent Bassirou Diomaye Faye

Dakar — Les présidents béninois, malgache et guinéen ont adressé via sur le réseau social X des messages de félicitation au président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.

"J'adresse mes chaleureuses félicitations au président Bassirou Diomaye Faye pour son élection et, par la même occasion, mes voeux de réussite au service du peuple sénégalais", a écrit Patrice Talon.

Le président de Madagascar Andry Rajoelina a également félicité Bassirou Diomaye Faye "pour son élection à la présidence du Sénégal". "Sa jeunesse porte l'espoir de tout un peuple et un continent. Mes meilleurs souhaits de paix et prospérité au peuple Sénégalais", a dit M. Rajoelina.

Dans un long message de félicitation, le général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya a souligné que la "brillante élection" de Bassirou Diomaye Faye "est le témoignage de la maturité et du sens élevé de responsabilité du peuple sénégalais de porter sa confiance en la jeunesse".

"Monsieur le président et cher frère, au nom du peuple souverain de Guinée et en mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations, ainsi qu'à votre équipe et à tout le peuple sénégalais. Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays est le témoignage de la maturité et du sens élevé de responsabilité du peuple sénégalais de porter sa confiance en la jeunesse", a-t-il écrit sur le réseau social X.

Cette élection c'est aussi "l'illustration d'une jeunesse africaine décomplexée, ouverte sur le monde et capable de prendre son destin en main", estime Doumbouya en disant avoir "hâte de collaborer" avec le président élu "dans un esprit panafricain pour le plus grand bonheur de nos peuples".

Dans sa première prise de parole, lundi soir, le président élu a assuré que le Sénégal se tiendra toujours debout "aux côtés de nos soeurs et frères africains pour consolider le processus de construction de l'intégration continentale".

Bassirou Diomaye Faye a aussi tenu à rassurer la communauté internationale sur la détermination du Sénégal à "toujours rester un partenaire sûr".

"Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang, il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive", a-t-il laisser entendre.

Les premières tendances de l'élection présidentielle de dimanche donnent une large avance au candidat Bassirou Diomaye Faye, en attendant la proclamation officielle des résultats, au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin, soit le 29 mars.

Les résultats définitifs sont proclamés par le Conseil constitutionnel à partir du 3 avril.

Au total 7 371 890 électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes pour élire le successeur de Macky Sall.

Dix-neuf candidats dont une femme étaient en lice pour ce scrutin présidentiel dont le taux de participation dépasse les 50 pour cent, selon les autorités en charge de l'organisation de cette élection.