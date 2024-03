Maroc: La commission d'aide à la production des œuvres cinématographiques dévoile les projets admis à l'avance sur recettes au titre de la 1ère session de 2024

Rabat — La commission d'aide à la production des oeuvres cinématographiques, qui a tenu sa première session du 10 au 18 mars, a dévoilé les projets de films admis à l'avance sur recettes au titre de l'année 2024.

Lors de cette session, la commission a examiné pour l'avance sur recettes (avant production), 53 projets de longs métrages, 6 projets de courts métrages, 8 projets de documentaires et autant de projets pour la contribution à l'écriture du scénario, indique mardi un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM).

Dans la catégorie des documentaires sur la culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassani, la commission a examiné 2 documentaires candidats à l'avance sur recettes après production ainsi que 26 projets candidats à l'avance sur recettes avant production, souligne la même source.

Au terme de ses délibérations, la commission a décidé d'accorder, dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recette (avant production) d'un montant de 6 millions dirhams au projet de film de long métrage intitulé "18 jours" présenté par la société Rani Vision qui sera réalisé par Mehdi Souissi, d'après le scénario de Mokhtar Aich, et de 4 millions de dirhams au projet de film de long métrage intitulé "Derrière les palmiers / Behind the palm trees" présenté par la société Agora Films qui sera réalisé par Meryem Benm'barek, d'après son propre scénario.

De même, un montant de 3,7 millions de dirhams est accordé au projet de film de long métrage intitulé "Mayyal" présenté par Sakia Pro et qui sera réalisé par Said Khallaf, d'après le scénario de Mohamed Bouhari, tandis qu'un montant de 3,4 millions de dirhams est accordé au projet de film de long métrage intitulé "Eldorado" présenté par la société Le moindre geste et qui sera réalisé par Alaa Eddine Aljem, d'après son propre scénario.

Aussi, la commission a décidé d'octroyer un montant de 3 millions de dirhams au projet de film de long métrage intitulé "Fatwa" présenté par la société Apostrophe Films et qui sera réalisé par Mohamed El Badaoui, d'après le scénario de Brahim Hani. Le même montant est accordé au projet de film de long métrage intitulé "Taouras / lلتورس" présenté par la société Ibdaa Laayoune Production qui sera réalisé par Rabii El Jawhari, d'après le scénario de Najib Mounir.

Un montant de 2,5 millions de dirhams est accordé au projet de film de long métrage intitulé "Phénomène" présenté par la société Doug Pictures qui sera réalisé par Noureddine Douguena, d'après le scénario de Mohamed Lamouissi. Un montant similaire est attribué au projet de film de long métrage intitulé "Al Khataba / lلخطlبö" présenté par Nasscom qui sera réalisé par Abdellah Toukouna, d'après le scénario de Abdelmoula Terkiba.

En outre, un montant d'un million de dirhams est accordé au projet de documentaire intitulé "L'indépendance de l'Algérie : une cause marocaine". Présenté par Netprod, ce film sera réalisé par Hassan El Bouharrouti, d'après le scénario de Hamid Khabbach.

Par ailleurs, la commission a décidé d'octroyer, au titre de contribution à la réécriture de scénario, un montant de 100.000 DH au projet de long métrage intitulé "تفردوست" présenté par Hanane Films Agency qui sera réalisé par Ayoub El Mahjoub, d'après le scénario de Mohamed Moncef El Kadiri.

S'agissant de la contribution à l'écriture de scénario, la commission a décidé d'accorder un montant de 100.000 DH aux projets d'écriture de longs métrages intitulés "Les âmes suspendues" présenté par la société Seven Shots d'après le scénario d'Ayoub Lahnoud, "Singular heart beat" présenté par la société President Production d'après le scénario de Hicham Ayouch et "La punition" présenté par Iffilms Production d'après le scénario d'Ismaël Ferroukhi.

Concernant les documentaires sur la culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassani, une avance sur recettes après production, d'un montant de 900.000 DH est accordé au documentaire intitulé "Mémoire la Paz" présenté par la société Zarmedia et réalisé par Ahmed Zergane.

Le même montant est accordé au documentaire intitulé "Derrière le voile du désert" présenté par Misomedia et réalisé par Abdelaziz Khouadir.

Dans cette même catégorie, une avance sur recettes avant production d'un montant d'un million de dirhams est accordée au projet de documentaire intitulé "Amounje/ lٴمنج" présenté par Saharina Production et qui sera réalisé par Sidi Mohamed Drissi, d'après son propre scénario.

Le même montant est attribué au projet de documentaire intitulé "Amaynate / lٴمىنــــــlط" présenté par Société de production audiovisuelle du Sud qui sera réalisé par Mohamed Fadel Cheikh Maoulainin, d'après le scénario de Khattari El Mojahdi, ainsi qu'au projet de documentaire intitulé "موسىقى رحلö" présenté par la société Network Film Agency qui sera réalisé par Ali Oualdah, d'après le scénario de Brahl Zarouali.

Selon le CCM, un million de dirhams est également accordé au projet de documentaire intitulé "Colors and waves/ lٴموlج وlٴلوlن" présenté par la société Sada Film et qui sera réalisé par Mohamed Asnad, d'après le scénario de Abacheikh Baali. Idem pour le projet de documentaire intitulé "Amarz/ آمرز" présenté par la société Souhaila Media qui sera réalisé par Hicham Ibrahimi, d'après le scénario de Fatma Zahra Mouhime.

En outre, la commission a décidé d'octroyer, au titre de la contribution à la réécriture de scénario, un montant de 100.000 DH au projet de documentaire intitulé "oĺ ĺغن̊ و تىرس" présenté par la société Abbad Film Agency qui sera réalisé par Mohamed Marouane Kamal, d'après le scénario de Baba Allih, ainsi qu'au projet de documentaire intitulé "Atrangui" présenté par la société Dchira Vision qui sera réalisé par Mina Hanyane, d'après son propre scénario.

Présidée par Bahaa Trabelsi, cette session s'est déroulée en présence de Bouchra Boulouiz, Sanae Ghouati, Jihane Bougrine, Saadia Attaoui, Latifa Moftaqir, Khadija Feddi, Hassan Chaoui, Abdellah Abo-Awad, Maati Quandil et Said Zribiaa.