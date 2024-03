Ile Maurice: Le Dr Keshaw Deepchand au centre d'une polémique

Le Registrar de l'Ordre des médecins, le Dr Keshaw Deepchand, a dû «prendre quelques jours de congé» de l'organisme à la suite d'allégations de maldonnes qui ont été formulées à son encontre par le médecin suspendu, le Dr Maha Prakash Rambarun, à la police. Selon ce dernier et des informations dont nous disposons, le Dr Deepchand aurait fuité les questions d'un examen du Medical Council à un proche. Ainsi, alors qu'une enquête interne est en cours, le médecin incriminé a été prié de prendre ses distances. «Mais nous avons de forts doutes quant aux allégations formulées à son encontre. Le Registrar a toujours été une personne intègre. Et les questions sont préparées sur place lors de l'examen et le tout est enregistré. Nous allons dans un premier temps écouter l'enregistrement pour y voir plus clair», a expliqué une source à l'interne.

Selon les collègues du Registrar, le Dr Maha Prakash Rambarun serait très remonté depuis l'année dernière contre les membres de l'Ordre des médecins parce qu'ils ont pris la décision de le suspendre. «Depuis, les plaintes de sa part fusent. Nous n'avons pas pu faire autrement que de le suspendre car le Dr Rambarun faisait des choses qui allaient à l'encontre du métier. Comme lorsqu'il a dit qu'il pouvait guérir le cancer et le sida, entre autres...» Mercredi dernier, un comité a siégé au sein de l'Ordre des médecins à ce sujet. À la suite de quoi, on nous a fait comprendre qu'un communiqué sera émis. Nous avons également sollicité le Dr Maha Prakash Rambarun qui n'a pas souhaité réagir en nous disant ne plus «parler aux journalistes depuis longtemps».