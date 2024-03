Ile Maurice: Une passerelle vers l'emploi pour les personnes en situation de handicap

La Fondation Espoir et Développement (FED) de Beachcomber est engagée dans l'accompagnement et l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Et ce, depuis 2021, à travers le programme From Disability to Ability (voir hors texte). Au cours des trois dernières années, ce projet a accueilli et accompagné 59 adolescents et jeunes adultes. La cérémonie de remise de certificats aux 13 jeunes de la quatrième promotion s'est tenue au Paradis Beachcomber ce moisci, marquant une étape importante dans leur parcours vers l'autonomie professionnelle.

Viren Vythelingum, CSR Manager de Beachcomber Resorts & Hotels, explique cette démarche.«L'objectif est d'accompagner les jeunes en situation de handicap dans leur parcours vers l'autonomie, de faciliter leur accès à la formation, de les initier au monde du travail et de les soutenir dans leur insertion professionnelle afin qu'ils puissent s'intégrer dans le milieu professionnel. Pour y parvenir, nous collaborons étroitement avec les organisations non gouvernementales Global Rainbow Foundation et Inclusion Mauritius, qui nous aident dans l'élaboration du cursus de formation.»

Clérie Auguste, 20 ans et Wazeer Romaldo, 22 ans, sont deux jeunes issus de la quatrième édition, qui ont trouvé leur voie. Tous les deux ont réussi à obtenir un stage dans le domaine hôtelier, où ils travaillent avec l'équipe de stewarding.

Clérie souffre d'un trouble d'attention et de langage depuis l'enfance. Il a commencé sa scolarité à l'école primaire de Tamarin, avant d'intégrer l'école spécialisée de l'APEIM à l'âge de neuf ans, où il a découvert les métiers de jardinage, de l'artisanat, de la blanchisserie et de la cuisine. Le jeune homme est stagiaire dans un hôtel depuis six mois. Il a débuté dans le département de la blanchisserie. Ayant des difficultés à mémoriser les numéros lors de la distribution des vêtements, l'établissement hôtelier lui a proposé de rejoindre le stewarding. Il a un sens du détail et son côté méticuleux est aussi très apprécié.

Depuis qu'il est enfant, Wazeer souffre d'épilepsie. Il a fréquenté l'école primaire de Beau-Séjour puis a été inscrit au centre d'éducation spécialisé Children's Foundation, à Vacoas, où il a appris les bases de la lecture et de l'écriture. En 2022, il a décidé de rejoindre l'atelier de l'APEIM pour apprendre un métier. Soigneux et consciencieux, il a montré un vif intérêt pour les métiers de nettoyage, de rangement et de dépoussiérage. L'année dernière, il a été sélectionné pour participer au programme From Disability to Ability.

Vulnerable lives matter

L'initiative From Disability to Ability s'inscrit dans le projet Vulnerable Lives Matter, initié par la FED, pour former à l'emploi des jeunes en situation de handicap. Ce programme est financé par l'Union européenne. Vulnerable Lives Matter agit sur cinq fronts : aider les femmes à trouver un emploi, aider les jeunes à faire de même, accompagner ces derniers, aider les personnes handicapées à s'intégrer professionnellement et créer des réseaux de soutien.