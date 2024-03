Ile Maurice: De faux documents du PIO trouvés sur certains clandestins

L'opération crackdown de la Tracking Team du Passport and Immigration Office (PIO) d'hier a été fructueuse. Selon le directeur général du PIO, Narendrakumar Boodhram, 52 étrangers en situation illégale ont été arrêtés aux petites heures du matin. Les deux régions ciblées, où plusieurs arrestations ont été faites, sont Beau-Bassin et Grand-Baie. «Nous avons arrêté 15 femmes et 37 hommes au cours de l'opération. Il y a des Malgaches, des Rwandais, des Bangladeshis, des Nigérians, des Camerounais, des Ghanéens et des Mauritaniens. Nous avons remarqué que, parmi eux, certains arrivent à Maurice en tant qu'étudiants, touristes, travailleurs d'usine et serveurs dans des hôtels, et dont le passeport est déjà expiré. Il y a aussi des femmes qui font partie d'un réseau de prostitution. Dans un premier temps, nous les avons arrêtées sous l'Immigration Act en tant qu'immigrants illégaux. Après leur interrogatoire, s'il y a undélit de trafficking of person, nous allons référer le cas au Central Crime Investigation Department (CCID) pour une enquête approfondie», a déclaré Narendrakumar Boodhram.

Narendrakumar Boodhram, directeur du Passport and Immigration Office.

Plusieurs faux documents ont été saisis, qui montrent une recommandation du PIO avec son entête et la signature d'un de ses officiers. Cela, dans le but de les montrer à leurs futurs employeurs. «Nous sommes choqués par cette démarche car la signature d'officiers du PIO qui ont déjà été mutés apparaît. L'enquête sera envoyée au CCID afin de savoir comment se déroule ce modus operandi et si des Mauriciens sont impliqués dans ces falsifications de documents.Nous recevrons aussi de faux documents bancaires. Comme nouveaux règlements, nous demandons aux étudiants d'ouvrir un local bank accountà Maurice afin qu'ils puissent faire des transferts. C'est une façon pour nous de contrôler ceux qui viennent vraiment comme étudiants», a expliqué Narendrakumar Boodhram. En ce qui concerne les faux papiers, le directeur général a dit soupçonner des Africains impliqués dans la falsification de documents. «Nous soupçonnons un réseau qui opère parmi ces étrangers car ils veulent avoir un travail. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas de policiers au PIO impliqués.» Il a ajouté que le PIO travaillera de concert avec le ministère du Travail pour vérifier s'il y a des travailleurs clandestins dans des hôtels. «Si nous avons besoin d'un mandat de perquisitions, nous le ferons.Nous avons déjà informé le ministère du Tourisme à ce propos.»

Narendrakumar Boodhram a aussi fait ressortir que le Retention Centre du Chaland n'a pas de places disponibles pour les immigrants illégaux. «Nous avons pris la décision de contacter la cour de district de Port-Louis et le commissaire des prisons pour mettre un maximum d'étrangers en prison. Au lieu d'être remanded to cell, ils seront remanded to jail, le temps qu'ils obtiennent leur billet retour. C'est là qu'ils devront payer de leur poche et si jamais ils n'en ont pas les moyens, ce sont des organisations caritatives qui paieront.»

Vu que le PIO a la coopération de la prison, davantage d'opérations seront effectuées afin de diminuer les clandestins dans l'île. *«Il y aura plus d'espaces pour accueillir les travailleurs clandestins.»*Il se dit satisfait de l'opération d'hier matin qui a duré six heures, ayant commencé tôt vers les trois heures pour se terminer vers neuf heures.