Ethiopie: Une conférence sur le développement durable des infrastructures est en cours en Éthiopie.

<strong>Addis Abeba, le — : - Une conférence de deux jours abordant de manière critique des limites stratégiques, politiques, structurelles et de mise en oeuvre ainsi que des concepts innovants possibles et des meilleures pratiques qui contribuent au développement durable des infrastructures de l'Éthiopie a eu lieu à Addis-Abeba.

S'adressant aux médias en marge de la Conférence nationale sur les infrastructures durables résilientes au climat, le ministre d'État de l'Urbanisme et des Infrastructures, Wondimu Seta, a dévoilé que l'Éthiopie s'efforce de garantir la construction d'un avenir plus résilient et plus durable.

Selon lui, un cadre juridique qui rend les infrastructures du pays durables et prend en compte l'impact du changement climatique est en cours d'élaboration.

Le ministre d'État a souligné que de nombreuses infrastructures sont en cours de réalisation constituant la base du changement social et économique de demain.

Il a souligné que les mégaprojets construits depuis la réforme doivent répondre aux besoins de développement d'aujourd'hui et garantir la durabilité ajoutant que les infrastructures ont un impact direct ou indirect sur l'environnement, a déclaré que les travaux de développement devraient donc être explorés du point de vue des générations futures.

Il a indiqué que l'ancienne politique de construction du pays est en train d'être révisée car elle n'inclut pas la durabilité et qu'il faut assurer la durabilité des infrastructures en les adaptant au climat.

Worknesh Mekonnen, directrice du bureau multi-pays du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), a pour sa part noté que l'initiative de la conférence arrive à point nommé pour l'Éthiopie en tant que pays engagé dans un parcours ambitieux visant à atteindre le statut de revenu intermédiaire d'ici 2030.

« L'Éthiopie a entrepris des projets d'infrastructure allant de mégaprojets tels que le Grand barrage de la Renaissance à l'amélioration de l'accès aux infrastructures sociales de base.

Je crois fermement que l'expérience du pays jusqu'à présent nous a donné de nombreuses occasions de réfléchir et de faire le point sur les réalisations et les défis. pour contribuer aux domaines d'amélioration des politiques et de la mise en oeuvre.

Worknesh a finalement exprimé son espoir que la conférence permettra de discuter de manière critique des limites stratégiques, politiques, structurelles et de mise en oeuvre, ainsi que des concepts innovants possibles et des meilleures pratiques qui contribuent au développement durable des infrastructures du pays et à la réalisation des stratégies nationales clés et des cibles des ODD.