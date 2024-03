Ethiopie: Journée internationale de la langue française célébrée à la CEA

<strong>Addis Ababa — L'Organisation internationale de la francophonie, la CEA et l'UNESCO collaborent pour célébrer la journée internationale de la langue française le 20 mars 2024 à l'ECA.

La Journée de la langue française des Nations Unies est célébrée chaque année le 20 mars. L'événement a été créé par le Département de l'information publique de l'ONU en 2010 pour célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle, ainsi que pour promouvoir l'utilisation égale des six langues officielles dans l'ensemble de l'Organisation.

Pour la langue française, la date du 20 mars a été choisie car elle coïncide avec la création de l'Organisation internationale de la Francophonie en 1970, un groupe dont les membres partagent une langue commune, ainsi que les valeurs humanistes promues par la langue française.

Dans un entretien exclusif accordée à l'ENA, la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine et de la CEA, Nefertiti Mushiya Tshibanda a déclaré sa joie et sa fierté de voir l'ONU et particulièrement la CEA célébrer la journée internationale de la francophonie avant de déclarer que le 20 mars a été choisi par l'ONU en référence à la création de l'OIF en 1970 qui est un clin d'oeil d'une organisation créée sur le continent africain par les chefs d'Etats membres pour célébrer la diversité culturelle qui réunit tous les différents pays qui ont une chose en commun qui est la langue française.

Le mandat principal de l'organisation est de continuer à promouvoir cette langue qui unit 88 pays et gouvernements différents autour de la diversité culturelle, de l'éducation, de l'État de droit et de la prospérité des États grâce à une économie inclusive et diversifiée, a-t-elle expliqué.

Nefertiti a ajouté que la promotion de la langue se fait par le biais de l'éducation et en accompagnant les États membres pour renforcer le système éducatif.

"Nous accompagnons également les États membres et leur gouvernement pour cultiver les différentes valeurs partagées telles que la solidarité, l'entraide et la promotion des droits de l'homme", a-t-elle déclaré.

Les États membres sont accompagnés non seulement pour renforcer la gouvernance au niveau national, mais aussi dans les différents processus démocratiques, y compris les élections, et tout cela se fait par le biais de la langue commune, le français.

D'autre part, le président du groupe des ambassadeurs francophones à Addis-Abeba, ambassadeur de Tunisie en Éthiopie et chef de la mission permanente de la Tunisie auprès de l'Union africaine et de la CEA, Abdelhamid Gharbi, a déclaré que cette célébration est une bonne occasion de se souvenir des pères fondateurs de la francophonie. Le français est une langue parlée dans le monde entier.

"Le multilinguisme dans les organisations internationales donnera une chance à toutes les langues d'être non seulement célébrées mais aussi exercées de manière égale", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l'ambassadeur Ben Marc Diendéré, observateur permanent auprès de l'UA et de la CEA pour le Canada, a déclaré que de tels événements visaient à promouvoir le multilinguisme.

"Le multilinguisme est le futur du monde", a-t-il déclaré.

Il ajouté que la capacité à parler plusieurs langues est une grande réussite, car c'est non seulement une forme de compréhension des autres, mais aussi une forme de solidarité et de diversité du monde, et qu'elle devrait être davantage encouragée.