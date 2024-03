Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Mars 2024

Sénégal : Pour sa victoire à la présidentielle - Emmanuel Macron félicite Bassirou Diomaye Faye

Le président français, Emmanuel Macron, a exprimé ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à l'élection présidentielle du Sénégal, qui s'est déroulée dimanche dernier. Macron a également exprimé son souhait de travailler avec le nouveau président sénégalais. Dans un message publié sur le réseau social X, Macron a déclaré : "Félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme président de la République du Sénégal. Je lui adresse tous mes vœux et me réjouis de travailler avec lui." Le président de la Gambie, Adama Barrow, a également félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire et a salué le peuple sénégalais pour le déroulement pacifique de l'élection. Barrow a exprimé son souhait de renforcer les relations cordiales entre les deux pays voisins. (Source : adakar.com)

Niger : Opération réussie contre Boko Haram - L’armée nigérienne élimine des terroristes et détruit un centre logistique

Les vecteurs aériens de l’armée de l’Air nigérienne ont éliminé samedi dernier plusieurs terroristes de Boko Haram et détruit un important plot logistique de la secte sur l’île de Libye Soroa, dans le département de Diffa (sud-est), a rapporté l’armée dans son bulletin des activités publié hier lundi. A la suite des renseignements faisant état de la présence de combattants de Boko Haram sur les îles du lac Tchad qui projetaient d’attaquer les villes de Nguigmi ou de Baroua, les vecteurs de l’armée de l’air du Niger ont été dépêchés aussitôt dans la zone, a précisé l’armée. Une observation, selon le média Malijet a permis de déceler un nombre important de combattants de la secte Boko Haram sur l’île de Libye Soroa, a indiqué l’armée, ajoutant qu’une frappe précise sur le rassemblement avait permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire un important plot logistique. (Source : aniamey.com)

Togo : Justice et lois - Les députés adoptent la nouvelle constitution

Le projet de loi de révision constitutionnelle a été adopté ce mardi par les députés. Le texte propose le passage du régime présidentiel à un régime parlementaire. Rapporte Rfi. Cette proposition a provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique et la société civile alors que les prochaines élections législatives doivent avoir lieu dans moins d’un mois et le mandat des députés est arrivé à terme depuis la fin de l’année dernière. Selon le confrère, c’est aux alentours de minuit que la nouvelle loi constitutionnelle a été votée à bulletin secret à 89 voix pour, 1 contre et 1 abstention. Elle fait passer le Togo à la Ve république dès sa promulgation et fait de ce pays, qui était un régime présidentiel, un régime parlementaire. Ainsi, il n’y aura plus d’élection présidentielle au Togo. Désormais, l’exécutif est composé du président de la République qui dispose de pouvoirs symboliques. Il est le garant de l’unité nationale et de la continuité de l’État. Il n’est plus élu par le peuple mais par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de six ans.(Source : Rfi)

Burkina Faso : Pour certaines missions d’audits et d’inspections - Le gouvernement met fin aux allocations financières pour certaines

Le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a mis fin à l’octroi d’allocations financières pour les missions d’audits, d’inspections et de suivi des recommandations se déroulant au lieu de résidence habituelle des missionnaires, a-t-on appris. Selon les termes de cet arrêté signé le 21 mars 2024, seuls les agents publics effectuant des missions en dehors de leur province de résidence habituelle, ou à une distance d’au moins cinquante (50) kilomètres à l’intérieur de ladite province, auront droit au paiement d’une allocation financière. Cet arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires et est entré en vigueur le 21 mars 2024, date de sa signature.( Source : Aib)

Mali : Politique - La Synergie d’Action pour le Mali demande la mise en place d’une transition civile

La Synergie d’Action pour le Mali vient d’apprendre sans surprise à travers les réseaux sociaux la décision N° 2024-0454/GDB-CAB du 25 mars 2024 portant interdiction de ses activités dans le District de Bamako. Le Gouverneur du District de Bamako justifie cette décision liberticide ainsi : « en raison du contexte sécuritaire et des risques de menace de trouble à l’ordre public les activités du regroupement dénommé SYNERGIE D’ACTION POUR LE MALI sont formellement interdites sur l’ensemble du territoire du District de Bamako ».La Synergie, respectueuse des lois de la République rejette cette décision illégitime et illégale qui viole la liberté d’association et d’expression garanties par la Constitution. (Source : abamako.com)

Rca : Droits humanitaires- La division des droits de l’homme de la minusca et des FDS bouclent un débriefing sur la politique de diligence

La politique de diligence voulue en matière des droits de l’Homme des Nations-Unies a été au centre d’un débriefing qu’a organisé la Division des Droits de l’Homme de la Minusca à Bangui au profit des forces de défense et de sécurité. Il s’agit de mettre à jour, la politique des Nations-unies en matière des Droits de l’Homme, du droit international humanitaire, et du droit international des réfugiés. L’appui des Nations-Unies accordé aux forces nationales est conditionné, a soulevé le Coordonnateur de l’unité des droits de l’Homme Sylvestre Pakabomba Mukengué, spécialiste des droits de l’Homme à la division des Droits de l’Homme de la Minusca pour le respect des droits humains. C’est dans cette dynamique que la Division des Droits de l’Homme de la Minusca a présenté le contenu de cette politique de diligence voulue par l’Onu qui se fonde sur les droits de l’Homme, le droit humanitaire et le droit international des réfugiés. (Source : abangui.com)

Cote d’Ivoire : Consultations foraines - Le CNDH à la rencontre des populations

La 3e phase de l’activité des consultations foraines en matière de droits de l’Homme, s’est tenue le 20 mars 2024. Elle est organisée par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) en partenariat avec l’Union Européenne et l’institut danois des droits de l’homme à Abidjan et dans onze (11) CRDH.L’activité visait à informer d’une part les populations sur les missions du CNDH y compris les modes de saisine, les sensibiliser à la nécessité du respect des Droits de l’Homme, et d’autre part à faire des auditions et recevoir leurs préoccupations en lien avec les atteintes ou les violations desdits droits.A Port-Bouet, la Vice-Présidente du CNDH, Marie Paule Kodjo a invité les populations à saisir le CNDH en cas de violation ou d’atteinte à leurs droits. A sa suite, Mme la 6e Adjointe au Maire, représentant Monsieur le Maire de ladite commune, s’est dite heureuse du choix porté sur sa commune pour y tenir cette importante activité. Car, a-t-elle justifié, elle permet aux populations de sa commune d’être mieux informées sur leurs droits élémentaires et de saisir l’institution en cas de violation desdits. Ce projet bénéficie du financement de l’Union Européenne (Ue) et de l’accompagnement technique de l’Institut Danois des Droits de l’Homme (IDDH). (Source : Fratmat.info)

Gabon : Pour sa victoire à la présidentielle au Sénégal- Brice Oligui félicite Bassirou Diomaye Faye

Le président gabonais, Brice Oligui Nguema a présenté ses félicitations au nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, dans un message publié sur son compte X,Twitter le mardi 26 mars 2024.« Le peuple frère du Sénégal vient une fois de plus de démontrer son attachement aux valeurs démocratique malgré la crise qui a secoué le pays ces derniers mois. Le Sénégal et le Gabon entretiennent depuis toujours des liens d'amitié et de fraternité basés sur une confiance mutuelle et des valeurs partagées. Je ne doute pas un seul instant que cette coopération multiforme sera davantage consolidée avec votre arrivée à la présidence de la République démocratique du Sénégal. Veuillez agréer Monsieur le Président de la République, l'assurance de ma haute considération » , dit-il. (Source : alibreville.com)

Bénin : Football- Les Guépards perdent face aux Lions du Sénégal

Toujours pas de victoire pour Gernot Rohr sur le banc du Bénin. Les Guépards se sont inclinés ce mardi soir face au Sénégal lors du deuxième match amical de la trêve internationale du mois de Mars 2024. Victoire 1-0 des Lions de la Téranga. Trois jours après son nul face au champion d’Afrique (2-2), le Bénin a déçu ce mardi soir face aux Lions de la Téranga du Sénégal. A l’entame de la rencontre, les Guépards se sont créés de belles opportunités. A la 35e minute de jeu, Steve Mounier, capitaine de l’équipe béninoise, a même manqué l’occasion de l’ouverture du score sur penalty. A la pause, les deux formations sont rentrées au vestiaire sur un score de parité et vierge (0-0). En seconde période, le Sénégal va finalement prendre l’avantage par Sadio Mané, sur penalty obtenu par Habib Diallo à la 59e minute. Avec cette victoire, le Sénégal a signé son deuxième succès dans cette trêve internationale. Le Bénin de son côté n’a toujours pas remporté le moindre match depuis la prise de fonction de Gernot Rohr il y a plus d’un an. (Source : acotonou.com)