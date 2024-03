Cote d'Ivoire: Prévisions météorologiques - Le gouvernement initie un projet de développement d'un coût de 18 milliards Fcfa

Intervenant à l’occasion de « Tout savoir sur » (TSS) du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (Cicg), le mardi 26 mars 2024 à Abidjan, le directeur de la Météorologie nationale à la Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam), Daouda Konaté, a indiqué que le gouvernement a initié un projet de développement et de modernisation des équipements météorologiques d’un coût de 18 milliards Fcfa.

Pour Daouda Konaté, ce projet majeur a pour objectif d'améliorer les services fournis par la Sodexam sur le plan de la météorologie et d'apporter des solutions aux différents secteurs socio-économiques et de participer au développement de la Côte d’Ivoire.

Il a souligné que ce projet contribuera à l’amélioration de la surveillance climatique, la vigilance météorologique, l’alerte précoce et la maintenance des systèmes.

Le directeur de la Météorologie nationale a fait savoir que la mise en œuvre du projet permettra au pays de passer à 30 stations de référence internationale contre 14 stations actuellement. La Côte d’Ivoire sera dotée d’un radar pour l’amélioration des alertes météorologiques, d’un centre national de prévision et d’alertes et d’un centre régional de maintenance et de calibration des équipements et instruments météorologiques dans l’espace francophone de l’Afrique de l’ouest et du centre.

Les domaines d’interventions de la météorologie sont transversaux pour beaucoup de secteurs socio-économiques. A savoir, l’agrométéorologie, les informations climatiques vers les secteurs socioéconomiques (Assurance climatique, BTP, Energie, Santé, Tourismes, Transport), la prévision météorologique générale, et la météo marine, le changement climatique et les scénarios climatiques.