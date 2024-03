Cote d'Ivoire: Coopération - ONU-Habitat soutient l'Etat ivoirien pour transformer le problème de l'urbanisation rapide en opportunité

Le Directeur du bureau régional pour l'Afrique de l’ONU-Habitat, Oumar Sylla, a exprimé, au sortir d’une audience avec le Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, le 26 mars 2024 à Abidjan, la volonté de son institution à soutenir la Côte d’Ivoire pour transformer le problème de l’urbanisation rapide en opportunité. Rapportent les services de la Primature ivoirienne.

« Aujourd’hui on parle de 53% de la population qui vit en ville ; à Abidjan on parle de 7 millions d’habitants. Cela montre la dynamique démographique dans les villes. Il y a des actions en cours. L’objectif de nos échanges avec le Premier Ministre est de voir comment ONU-Habitat pourra apporter son soutien et son appui technique à la Côte d’Ivoire pour transformer le problème de l’urbanisation rapide en opportunité », a indiqué Oumar Sylla à la presse.

Pour le Directeur du bureau régional pour l'Afrique de l’ONU-Habitat, cette collaboration portera sur plusieurs points, notamment une bonne planification urbaine, la politique du logement, la gestion efficace et intelligente des déchets pour en faire une économie circulaire. Toutes choses qui permettront de créer plus d’emplois, et la résorption des quartiers précaires.

A en croire l’hôte du Premier Ministre, « ONU-Habitat a des projets en cours dans le grand-Abidjan concernant la question d’accès à l’emploi des personnes vulnérables (…) et un grand projet sur les villes côtières, faisant face aux défis du changement climatique. Ledit projet démarrera en juin prochain et va couvrir la Côte d’Ivoire et le Ghana, pour un financement de 14 millions de dollars ».