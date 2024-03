Maroc: Parmi nous, il n'y a point d'ennemi de l'USFP

Quand il s'agit de l'Union socialiste des forces populaires, ce parti qui coule dans nos veines à l'instar de ce liquide rouge-brique qui nous tient en vie, je ne peux pas rester passif.

Quand il s'agit de cette école de l'autocritique que le peuple marocain, les forces populaires, a façonné dans la sueur et le sang, je ne peux pas rester passif.

Ces derniers jours, notre parti et notre premier secrétaire sont devenus l'objet de cancans et de potins de la part d'adhérents de certains clubs hermétiques, la cible d'une propagande veineuse, structurée et organisée sous forme d'écrits et de communiqués bien synchronisés par des personnes à la solde.

L'affirmation d'un fait qui porte atteinte à la considération d'une personne, n'est-elle pas une pure diffamation ? Tu'en est-il lorsqu'il s'agit du premier secrétaire de notre parti? Peut-on prétendre être un Usfpéiste en portant de graves atteintes à l'USFP?

Ne cherchant pas à vous rappeler L'histoire de ce grand parti, je me permets, tout de même, de préciser rapidement deux choses:

1) l'Usfp a été la principale force politique d'opposition au Maroc durant quatre décennies. La stratégie de participation adoptée par le parti, tant législative que gouvernementale depuis le gouvernement d'alternance en 1997, visait le renforcement de la stabilité politique au Maroc, en plus de l'application de politiques de développement social, économique et politique, ainsi que le renforcement des droits individuels et collectifs, en particulier ceux relatifs aux droits des enfants, des femmes et des groupes vulnérables.

2) Au niveau interne, après la démission de Feu Abderrahmane Youssoufi, Mohamed Elyazghi a été élu au poste de premier secrétaire lors du 7ème congrès, et le restera jusqu'à sa démission du bureau politique en décembre 2007, remplacé par Abdelwahad Radi, alors ministre de la justice, qui est élu premier secrétaire au 8ème congrès en 2008. En décembre 2012, notre frère Driss Lachguar lui succède au terme du 9ème congrès. Il est réélu à l'unanimité lors du 10ème congrès en 2017, puis reconduit à l'unanimité lors du 11ème congrès en 2022.

Chers amis auteurs ayant manqué le respect à notre premier secrétaire et à notre parti, laissez-moi vous rappeler que nos frères et soeurs du bureau politique actuel, ont la légitimité démocratique du 11ème congrès tenu en 2022, ils assument leur responsabilité, sous la direction de notre frère premier secrétaire Driss Lachguar, avec une politique clairvoyante, cherchant la réalisation concrète de notre projet sociétal, démocratique, socialiste, moderne et solidaire.

Ne jouer pas avec le feu et éloignez vous de la braise quant il s'agit de notre parti, parti de tous les Marocains, parti locomotive des forces démocratiques et modernistes dans notre pays.