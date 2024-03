Ile Maurice: En route pour un protocole d'accord dans le secteur du transport

Cette coopération, en voie d'être concrétisée, concerne le système de transport par voie ferrée. En raison du manque d'espace, le gouvernement des Seychelles envisage sérieusement l'introduction d'un système inspiré de celui dont Maurice s'est doté en octobre de 2019.

Elle est hautement significative l'entente qui existe entre la République de Maurice et celle des Seychelles pour l'ouverture d'un nouveau chapitre dans le cadre de leurs relations bilatérales qui s'insère selon les dispositions d'une commission mixte, dont la dernière réunion eut lieu aux Seychelles en avril 2023. Cette nouvelle piste de coopération se fera spécifiquement dans le secteur du transport avec toutefois un clin d'oeil au système ferroviaire dont Maurice vient de faire l'acquisition et que les Seychellois ambitionnent d'introduire dans leur pays.

C'est l'un des principaux éléments qui ressort d'une visite qu'a effectuée, du samedi 16 au mardi 19 mars, Antony Derjacques, ministre des Transports de la République des Seychelles. Il était accompagné de son secrétaire principal, Patrick André, qui est affecté au département du transport routier de ce pays.

Lors d'une conférence à la fin de cette visite ministérielle, Alan Ganoo, ministre des Transports terrestres et du Ferroviaire léger, et Antony Derjacques ont confirmé l'intention formelle des deux pays de conclure prochainement un protocole d'entente (memorandum of understanding) pour une étroite collaboration dans le secteur du transport, plus précisément au niveau de l'introduction d'un système de transport par voie ferroviaire inspiré de celui dont dispose Maurice.

Ce protocole d'entente va permettre la mise en place d'une étude dont le principal objectif consistera à vérifier dans quelle mesure l'installation de ce système de transport par voie ferroviaire est techniquement réalisable et économiquement viable. «Nous avons été mis en présence du mode de fonctionnement de votre système de transport ferroviaire et avons circulé à bord des wagons du métro léger du pays», a souligné Antony Derjacques.

«C'est ainsi que nous avons consulté le ministre Ganoo et le Dr Das Mootanah, PDG de Metro Express Ltd, pour voir dans quelle mesure il sera possible d'initier une étude de faisabilité en vue de l'introduction d'un système de transport par voie ferrée inspirée de celle dont Maurice s'est dotée. Nous avons un gros problème d'espace aux Seychelles. L'occupation des espaces disponibles pour l'installation des habitations, des structures en dur, parmi lesquels des bâtiments, l'impossibilité d'améliorer le système actuel de circulation à quatre voies, et le nombre grandissant de voitures neuves sont autant de facteurs qui forcent le gouvernement des Seychelles à recourir à d'autres systèmes alternatifs de transport. La circulation sur la voie ferrée grâce au système de métro léger comme c'est le cas à Maurice est une de ces alternatives. D'où la nécessité pour les deux parties de signer ce protocole d'entente pour que le lancement de cette étude de faisabilité puisse se matérialiser.»

Le recours à la signature de ce protocole d'entente n'est ni plus ni moins que l'illustration même de la volonté et la détermination du gouvernement des Seychelles d'amorcer une nouvelle phase du plan de modernisation du pays. «Je ne peux que me réjouir du fait que ma présence à Maurice fait suite à la visite que le président de notre République Wavel Ramkalawon a effectuée à Maurice le mois dernier dans le cadre de la célébration de la 189e année l'abolition de l'esclavage. Lors de la rencontre que notre président a eue avec Monsieur Pravind Jugnauth, Premier ministre de Maurice, les deux dirigeants ont souhaité un renforcement et la consolidation du niveau actuel de coopération entre les deux pays. Un des secteurs où le renforcement de cette coopération devrait se faire, c'est bien celui du transport. Car la modernisation des Seychelles doit obligatoirement passer par celle de son système de transport par air, terre et mer.»

Ce ne sont pas les projets d'envergure qui manquent. Le ministre seychellois du Transport cite, entre autres, l'aménagement d'un nouveau port à Port-Victoria au nom duquel une lettre d'intérêt pour une levée de fonds a été rédigée, l'émission imminente d'un plan directeur pour la construction d'un terminal avec les facilités de stationnement ou encore le démarrage de plusieurs projets de construction de structures routières.

Un des ambitieux projets d'infrastructures routières que vient de lancer le gouvernement des Seychelles concerne l'aménagement d'une route longue de 17,5 km pour relier les côtes sud et ouest en passant par Anse-Boileau, Baie-Lazare, Takamaka et Anse-Royale. 30 % des travaux sont déjà terminés. Le gros casse-tête du gouvernement concerne la recherche de l'autorisation de 570 propriétaires afin de pouvoir traverser leur terrain. Le ministre du Transport des Seychelles est ainsi venu à Maurice afin de voir ce que le secteur mauricien du transport peut apporter à son pays.

Alan Ganoo et ses officiers n'ont pas lésiné sur les moyens pour présenter à la partie seychelloise les aspects de tous les services dont le pays dispose dans son secteur du transport, les parties prenantes, les institutions attachées à ce secteur. Le ministère des Infrastructures publiques a été également sollicité. Antony Derjacques et Bobby Hurreeram, ministre de tutelle, se sont rencontrés en présence d'Alan Ganoo.

À l'issue de sa visite, Antony Derjacques s'est dit impressionné par les initiatives récentes du gouvernement mauricien pour doter le pays d'un système transport conformément aux attentes des usagers de la route. Il a cité, entre autres, les fly-overs, et les travaux d'agrandissement des infrastructures en passant par le dernier-né, à savoir le SAJ Bridge. Une imposante infrastructure qui enjambe les deux rives de la Grande-Rivière-Nord-Ouest, reliant Sorèze à Chebel tout en offrant aux automobilistes de superbes vues de la nature ambiante.

Autant de signes de la bonne santé des relations bilatérales Maurice-Seychelles qui permettent de croire qu'il existe une grande possibilité que les travaux de mise en place du plan de modernisation du système de transport des Seychelles porteront l'empreinte des compétences dont Maurice dispose déjà dans ce secteur.