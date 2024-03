Algérie: Produits pharmaceutiques - Aoun reçoit une délégation de l'UNOP

ALGER — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu, mardi, une délégation de l'Union nationale des opérateurs de la Pharmacie (UNOP), conduite par Abdelouahed Kerrar, pour débattre de certaines préoccupations liées à l'industrie pharmaceutique, indique un communiqué du ministère.

Le débat a porté principalement sur les problématiques liées à l'enregistrement des produits pharmaceutiques, l'allégement des procédures en vue d'améliorer l'accès aux médicaments dans les plus brefs délais, la promotion de la production locale de médicaments à haute valeur ajoutée, à l'instar de l'insuline et des médicaments anticancéreux en mode "Full Process", outre la nécessité pour les opérateurs pharmaceutiques d'adhérer aux efforts du ministère pour développer la numérisation du secteur et assurer la disponibilité des médicaments, a précisé le communiqué.

Au terme de cette rencontre, le ministre a donné des instructions aux services ministériels concernés pour intensifier la coordination avec tous les acteurs et organiser des rencontres et des journées de sensibilisation quant à la nécessaire adhésion à la démarche adoptée pour développer le secteur de la production pharmaceutique et garantir une disponibilité continue pour répondre aux besoins des patients, a conclu le communiqué.