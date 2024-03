Madagascar: Marché des devises - L'ariary regagne de la valeur

L'ariary s'apprécie par rapport à l'euro et au dollar sur le marché des devises. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, le rapatriement de devises y est pour quelque chose.

Aux dernières nouvelles, l'ariary récupère de son agonie en début d'année. Le ministère de l'Économie et des Finances annonce un regain de vitalité de l'ariary par rapport à l'euro et au dollar sur le marché des devises. D'après la dernière opération de la banque centrale, bouclée hier, l'euro s'échange désormais à 4 684,35 ariary contre près de cinq mille ariary en début d'année. Il s'agit d'un gain de 225 points en l'espace de trois mois. Idem pour le dollar qui s'achète à 4 320 ariary contre 4 574,21 ariary en début d'année, soit un gain de 254 points. Les cours des devises étrangères ne cessent de baisser au profit de l'ariary.

Différentes raisons peuvent expliquer ce regain de vitalité. Selon l'économiste spécialisé en finances, Fidèle Randriamananjara, le pays est actuellement dans un cycle où les importations sont considérablement réduites. Des produits d'importation vitaux comme le riz voient leur volume d'importation décliner, et ce, depuis le dernier trimestre de l'année dernière. « Les transactions relatives à l'importation de différents produits sont déjà bouclées deux ou trois mois à l'avance. Ainsi, on anticipe par exemple la fin de la période de soudure pour diminuer les importations de certaines variétés de riz et promouvoir le riz local. Nous sommes actuellement dans une phase pendant laquelle les importations baissent graduellement », confie-t-il.

Le ministère de l'Économie et des Finances, quant à lui, explique cette performance qu'il estime « encourageante » par le rapatriement et la cession de devises « qui ont contribué de manière significative à l'appréciation et à la stabilisation de l'ariary [...] Parallèlement, les exportations formelles des produits des différentes filières (minières, agricoles, artisanales) contribueront à augmenter davantage les offres de devises, et à soutenir cette performance remarquable de l'ariary », fait remarquer le département. D'autres pistes peuvent également expliquer ce regain de vitalité. Les devises générées par la reprise et les flux touristiques. Il y a aussi l'arrivée des fonds alloués aux projets d'investissements publics. Ils sont payés en dollars ou en euros. Quand toutes ces devises sont perçues, l'ariary monte en valeur sur le marché des devises.

Les effets de cette reprise de l'ariary peuvent se répercuter sur le plan macroéconomique. L'inflation tend toujours à s'amplifier. Sur le court terme, les effets de cette montée en valeur de la monnaie nationale sont imperceptibles. « Néanmoins, si l'on calque cette tendance sur une projection, l'inflation aura tendance à décélérer, ne serait-ce que d'un pouce », avance Fidèle Randriamananjara. Les prix partiront à la hausse moins rapidement. « Quand l'ariary reprend son souffle, il en va de même pour la balance commerciale. Cela aura également des répercussions sur la balance des paiements », poursuit notre interlocuteur.

Toutefois, dans un contexte de flottement, le marché interbancaire de devises ainsi que ses tendances doivent refléter l'économie nationale dans son ensemble. Pour l'instant, notre économie dépend des importations, surtout dans le domaine de l'énergie, avec les produits pétroliers, mais aussi l'agroalimentaire et d'autres produits de consommation quotidienne.