Madagascar: Événement - Madagascar accueille la VIe Semaine du Flamenco

Inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco, le flamenco appartient à l'Espagne. La Grande île vibrera au rythme envoûtant du flamenco, alors que la VIe Semaine Flamenco de Madagascar s'apprête à embraser les scènes de la capitale à l'AFT Andavamamba et à l'IFM Analakely du 4 au 5 avril. La Semaine Flamenco de Madagascar est un rendez-vous annuel qui célèbre la richesse et la diversité de la culture flamenco. Organisée par le Consulat Honoraire d'Espagne à Madagascar et l'ambassade d'Espagne à Pretoria, avec le soutien d'Air France, de Kenya Airways, de l'IFM et de l'AFT, cette édition promet un événement vibrant. Sous les feux des projecteurs, des artistes de renommée internationale ainsi que des talents locaux passionnés, offrant ainsi une diversité artistique incomparable.

« Parmi les artistes présents cette année, nous aurons l'honneur d'accueillir Cristian de Moret, qui nous présentera sa vision unique du flamenco rock, fusionnant les rythmes traditionnels espagnols avec des influences contemporaines pour créer un spectacle électrisant. Également au programme, le célèbre «Pintaor» et artiste plastique Patricio Hidalgo ravira le public avec ses performances visuelles époustouflantes, donnant vie à la musique flamenco à travers ses créations artistiques saisissantes. Et pour couronner le tout, l'antropomúsico Raúl Rodriguez enchantera les spectateurs avec ses compositions originales et son talent exceptionnel, mêlant les sons du flamenco aux influences du monde entier pour offrir une expérience musicale unique en son genre », souligne Nerea Basauri-Barruetabeña, coordinatrice du consulat honoraire d'Espagne à Antananarivo.

Les festivités débuteront le 4 avril à l'AFT avec une soirée spéciale dans le cadre du programme AF JAM, où les artistes invités se réuniront pour une jam session jazz-flamenco-rock des plus mémorables. Le 5 avril, le spectacle principal «Concert Illustré» se tiendra à l'IFM, offrant une expérience immersive où le flamenco, le rock et la peinture en direct fusionneront sur scène pour créer un spectacle visuel et musical époustouflant. Cette VIe édition de la Semaine Flamenco de Madagascar promet d'être un moment de partage, de découverte et de passion pour tous les amateurs de flamenco et de culture espagnole.