Madagascar: Élections législatives - Ouverture des dépôts de candidature

C'est parti. Les dépôts de candidature des prétendants aux sièges de l'Assemblée nationale s'ouvrent aujourd'hui et vont se clôturer le 8 avril prochain. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni), les différents états-majors politiques ainsi que d'autres acteurs, directs ou indirects, aux prochaines législatives, sont actuellement au taquet dans les préparatifs. La Ceni, pour son compte, estime être bien préparée et se dit prête. Du moins pour la réception des dossiers de candidature. L'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec) est déjà prêt, selon Andoniaina Andriamalazaray, premier vice-président de la Ceni, hier au Novotel Alarobia.

La formation des membres des Ovec de chaque district s'est achevée la semaine dernière. Il a tenu à préciser que la Commission électorale de district (CED) d'Antanimora Sud est en cours de création. D'un autre côté, les listes électorales provenant des «Fokontany» continuent d'arriver à la Ceni. Seules celles des districts les plus reculés tardent à venir, déclare le vice-président. L'impression des imprimés sensibles est aussi réglée. Lors d'une réunion de la Ceni avec les partenaires techniques et financiers hier à Alarobia, il a été convenu que l'impression sera prise en charge par le Basket Fund. D'autres appuis seront octroyés. Un bilan de la dernière élection présidentielle a aussi été à l'ordre du jour.

%

Présentation des candidats

Les états-majors politiques ne sont pas en reste par rapport aux préparatifs électoraux. Alain Désiré Rasambany, secrétaire général du «Hery vaovao ho an'i Madagasikara» (HVM), déclare que son parti ainsi que la plateforme «Firaisankina» sont fin prêts pour le dépôt de candidature. «On a déjà rempli les cent soixante-trois sièges des cent vingt districts. Nous sommes prêts et on n'attend plus que le peuple», s'exclame-t-il hier à Alarobia. Le secrétaire général des Bleus annonce que leur coalition n'a aucun problème avec le «Collectif des Malgaches » mais il y a simplement eu des organisations différentes.

Bien que la coalition pour la majorité présidentielle soit la seule qui n'ait pas encore de candidat attitré, Hery Rasoamaromaka, secrétaire national du «Tanora malagasy vonona» (TGV), déclare en début de semaine que la liste des porte-étendards Orange ne va plus tarder. Lors d'un point presse à l'Arena Ivandry la semaine dernière, la coalition a expliqué que la réception des dossiers de candidature Orange se termine aujourd'hui.

Cependant, à part l'attente de la présentation des candidats aux législatives, les pro-pouvoir sont actuellement obsédés par l'affaire de trahison de Christine Razanamahasoa, présidente de l'Assemblée nationale. Aurélie Razafinjato, secrétaire national du TGV pour la province de Fianarantsoa, concède qu'il n'est pas facile de choisir le candidat le plus proche du peuple.

À côté, les candidats indépendants commencent déjà à tâter le terrain avec des sorties médiatiques. Le dernier en date est celle de l'actuel député du district Tana IV, Émilien Ramboasalama, après qu'il n'ait pas été choisi par le «Firaisankina». «Je fais partie de l'opposition et je le resterai jusqu'à la fin de mon mandat. Mais pour le prochain mandat, je reste ouvert», explique-t-il hier.