Madagascar: Football / Qualification pour la coupe du monde - Les Barea à la recherche de buteurs

Point final sur le tournoi amical dans le cadre de la fenêtre Fifa. Les Barea et leur staff technique n'auront plus que deux mois pour préparer les matchs contre les Comores et le Mali, en juin.

Retour à la case départ. Le staff technique des Barea a pu tirer des leçons à l'issue du tournoi amical dans le cadre de la fenêtre Fifa. Les Barea ont vaincu les Burundais 1 à 0, vendredi, puis se sont inclinés 0 à 2 devant les Rwandais, lundi à Mahamasina. Ces matchs ont servi de test et de préparation aux prochaines journées des éliminatoires en vue de la Coupe du Monde 2026.

Madagascar recevra les Comores, leaders du groupe, le 3 juin, puis jouera contre le Mali, le 10 juin. Vingt-trois des vingt-cinq sélectionnés ont été alignés et testés lors des deux matchs du tournoi amical. Tous les compartiments sont à revoir et à améliorer, selon le coach Romuald Rakotondrabe.

«Nous avons encaissé deux buts. Ce n'est pas la faute des joueurs. J'assume mes responsabilités. C'était une question d'expérience», reconnaît le coach Rôrô. Le point positif est qu'un nouveau groupe vient de se former. «J'ai constaté la cohésion entre les joueurs, mais l'équipe reste incomplète. Il nous faut d'autres éléments, surtout des buteurs. C'est inévitable», fait remarquer le sélectionneur.

«Nous allons poursuivre sans relâche la préparation, le suivi des joueurs au sein de leur club respectif. Heureusement que les championnats en Europe prendront fin vers le 15 mai. Les joueurs seront en vacances et nous aurons dix à quinze jours de préparation. Espérons que les joueurs restent tous en bonne santé. Quant aux locaux, nous nous arrangerons avec le CFEM», indique le technicien.

Indispensables

Les anciens cadres sont toujours très attendus. «Espérons qu'ils rejoignent le groupe. Mais les nouveaux qui sont prêts à défendre les couleurs nationales, sont aussi les bienvenus», souligne le sélectionneur. Ce dernier se dit satisfait de la prestation des deux nouveaux gardiens de but. «Nous n'avons pas aligné Nina car nous le connaissons bien. Deux buts ont été encaissés dans la cage de Teva, mais ce n'était pas de sa seule faute... Le plus important est que nous n'avons plus de problème à ce poste. Nous avons actuellement quatre portiers car Melvin va revenir vers le mois d'août. Il y a aussi les jeunes comme Mathyas, Enzo et Allan», rassure-t-il.

«La relation entre les joueurs est bonne. Nous, les plus anciens, accompagnons ceux qui sont là depuis peu. Nous sommes un groupe très jeune. Il faut noter qu'ils sont en train d'apprendre, de se rendre compte du niveau qu'il faut avoir pour jouer dans l'équipe nationale», explique le capitaine, Rayan Raveloson.

Outre les éliminatoires pour la Coupe du Monde, Madagascar va aussi disputer les éliminatoires pour la Can 2025 en septembre. Après le tournoi amical, les tâches du staff technique seront, entre autres, d'observer continuellement de près les joueurs locaux et expatriés, de leur donner des instructions sur les points à améliorer. «Le principal critère de sélection et d'intégration dans l'équipe est la performance», réitère le sélectionneur.