Afrique: Jeux africains d'Accra - Les athlètes négligés à leur retour à Kinshasa

Munis de dix-huit médailles remportées aux 13es Jeux africains à Accra, au Ghana, les athlètes congolais ont été abandonnés à leur retour à Kinshasa, le 25 mars aux environs de 2 h du matin.

Les athlètes congolais ont fait face à un désagréable accueil, abandonnés au village de la Francophonie, au stade Tata Raphaël, a-t-on constaté. «Nous sommes ici depuis 2h. Au Ghana, nous avons passé la nuit dehors, et ici nous passons la journée aussi dehors. On vous promet que demain quelqu'un passera vous donner le transport, et voilà il est 12h, il n'y a personne, ni rien à manger, même pas de l'eau. Mais finalement, on revient quand même d'une compétition importante...», a déclaré un athlète.

Ne tenant plus, ces athlètes sont sortis manifester sur le boulevard Sendwe vers 15h, érigeant une barricade et brûlant des pneus. Ils ont, par cet acte, réclamé leur prime de participation. C'est tard dans la soirée que le calme est revenu au sein de la délégation des athlètes qui ont reçu quelque chose en guise des frais de transport en attendant le paiement de leur prime. Une situation qui jette une énième fois le discrédit sur le mécanisme de gestion financière du secteur sportif congolais.

Selon le directeur de cabinet adjoint du ministre des Sports et Loisirs, Zénon Kabamba, le problème sera résolu dans un bref délai et ne concerne aucunement le ministre des Sports. «Le problème des primes ne concerne ni le ministère des Sports ni le ministre, ni le comité olympique, moins encore les dirigeants des fédérations. C'est une règlementation où on a demandé de bancariser tout paiement de prime des athlètes, et nous on ne peut pas déroger à cette règle. Chaque athlète va accéder à son argent sans problème à la banque», a-t-il déclaré.

L'on rappelle que la République démocratique du Congo a occupé la 19e place sur plus de cinquante pays participants aux Jeux africains dans la capitale ghanéenne, avec dix-huit médailles dont deux en or, cinq en argent et onze en bronze. Le pays a fait une belle moisson, mieux qu'en 2019 aux Jeux aricains de Rabat (huit médailles dont quatre en argent et quatre autres en bronze).

Les deux médailles en or ont été arrachées par les boxeurs Pita Kabeji et Stève Kulenguluka. La boxe a glané au total onze médailles. Le handball dans les deux versions a ramené deux médailles en argent. Il y a eu également des médailles congolaises en lutte et basketball 3x3. La déception a été grande pour d'autres disciplines, notamment le judo, le karaté, le lawn-tennis, l'athlétisme et le volleyball.