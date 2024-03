Congo-Brazzaville: Dernier hommage des AET à Sébastien Souza Sayeto

L'Association des anciens enfants de troupe (AET) du Congo, conduite par son président, Rémy Ayayos Ikounga, a rendu le 26 mars à Brazzaville un ultime adieu au colonel Sébastien Souza Sayeto, décédé le 9 mars dernier.

Dans l'oraison funèbre, l'AET Serge Eugène Ghoma-Boubanga a indiqué que Sébastien Souza Sayeto est né le 19 juin 1946, à Brazzaville. Après ses études primaires à l'école Saint Pierre-Claver de Bacongo, où il suit également le catéchisme en étant un fervent servant de messe, il est brillamment admis au concours d'entrée à la prestigieuse Ecole militaire préparatoire général Leclerc, au sein de la promotion baptisée Félix-Eboué.

Ainsi donc, en 1962, après l'obtention du BEPC, et grâce à son seul mérite personnel, il est admis à suivre le cours secondaire au Prytanée militaire de Saint-Louis, au Sénégal, destiné alors aux meilleurs élèves appelés à poursuivre après le baccalauréat le cycle supérieur.

Pour sa formation militaire, on retiendra pour mémoire que l'AET Sébastien Souza Sayeto a suivi le parcours classique d'un officier intelligent et doué, promis à une belle carrière de commandement. Ainsi donc, il entre à l'école militaire de l'air : l'EMA de Salon en France en 1966, pour sa formation initiale d'officier, le stage d'officier politique en République démocratique d'Allemagne en 1968, pour le cours de capitaine ; admis au concours du Commissariat de l'école militaire de Salon de Provence en France, d'où il sortira nanti du prestige d'être le premier Commissaire de l'air du pays, en 1973. Il a, par ailleurs, glané durant sa vie plusieurs diplômes universitaires et suivi d'innombrables formations (...).

Durant son exemplaire carrière militaire et civile, l'AET Sébastien Souza Sayeto occupera tour à tour différentes responsabilités qui lui donneront l'opportunité d'éclore ses compétences dans la société, affirmant ainsi une personnalité accomplie. C'est ainsi qu'il sera, par exemple, directeur de l'administration et des finances de la Société nationale aérienne Lina Congo ; conseiller au ministère des Transports où il contribuera à la mutation du Secrétariat général de l'aviation civile en Agence nationale de l'aviation civile (Anac), en 1978. Engagé à l'Anac, il y occupera dès 1982 le poste de chef de service de l'administration et des finances, et favorisera en interne l'explosion d'une nouvelle génération de cadres.

Par ailleurs, à la faveur de la Conférence nationale souveraine de 1992, au cours de laquelle il est réhabilité au sein des Forces armées congolaises au grade de colonel, sa carrière administrative prendra un autre tournant. Il sera d'abord nommé conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement et ensuite secrétaire général de la primature....