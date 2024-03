Congo-Brazzaville: Inauguration du Bureau de liaison ACPE Paris - Extraits du discours du directeur général de l'ACPE

Au nom du directeur général de l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE), Wilfrid Bitsy, empêché, le directeur général du Fonea, Patrick Robert Ntsibat, a lu aux représentants de l'écosystème congolais du service public de l'emploi et de l'entrepreneuriat les propos de ce qui constitue désormais un gage de réussite pour cette initiative du modèle de partenariat gagnant-gagnant.

En préambule, Patrick Robert Ntsibat a rappelé que l'ACPE est née des cendres de l'Office national de l'emploi et de la main d'oeuvre (Onemo) et a été créée par loi N°07-19 du 9 avril 2019. Elle poursuit, entre autres missions, l'intermédiation sur le marché du travail, c'est-à-dire assurer la mise en relation entre les demandeurs d'emplois et les entreprises installées au Congo.

Créé par décret n°2024-33 du 31 janvier 2024, ce bureau de liaison est placé sous l'autorité hiérarchique de l'ambassadeur du Congo en France et sous le contrôle administratif du ministère chargé de l'Emploi. Celui-ci a pour missions d'assurer l'accueil, l'information, l'enregistrement et l'orientation des Congolais de l'étranger, demandeurs d'emplois ; de mettre en relation les employeurs installés au Congo et les Congolais de l'étranger en tant que demandeurs d'emplois ; de suivre et apporter un appui nécessaire au demandeur d'emplois pour son placement ; de créer et mettre à jour une base de données des Congolais de l'étranger demandeurs d'emplois.

Il a expliqué que ce bureau de liaison de Paris est né de la volonté d'un homme, celle du président de la République, Denis Sassou N'Guesso qui, lors de son allocution à l'occasion de la célébration de la journée de la proclamation de la République, le 28 Novembre 2023, martelait encore, je cite : « Nous devons veiller à placer pour le recrutement tous les jeunes postulants à l'emploi sur les mêmes chances, avec objectivité et sans discrimination ».

Le directeur du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea) a constaté que, pour la diplomatie congolaise, c'est une étape nouvelle qui consacre l'adaptation de la mission diplomatique aux enjeux, non plus seulement de gestion des étudiants et stagiaires, mais désormais de leur insertion professionnelle, thème très cher au président de la République.

Il a remercié les ministres de tutelle, celui de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, et celui des Petites et Moyennes entreprise et de l'artisanat pour leur accompagnement indéfectible. « Pour nous, vous pouvez vous réjouir de la satisfaction d'un devoir accompli et même bien accompli car, à l'évidence, dans ce projet, le rôle du gouvernement a été celui de vecteur d'une vision positive, de catalyseur de la relation entre offreurs et demandeurs d'emplois et de pourvoyeur d'infrastructures », a-t-il confié.

À l'adresse des employeurs, il a renouvelé la satisfaction de l'agence de pouvoir compter parmi eux la présence de Michel Djombo, président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Uni-Congo). « Dénicher la ressource adéquate a été longtemps le grand défi auquel les entreprises installées au Congo étaient confrontées. Vous aurez désormais accès à un vaste vivier de compétences congolaises, assises sur des qualifications et des expériences variées. Dorénavant, vos offres d'emplois déposées aux bureaux ACPE de Pointe-Noire, Ouesso, Dolisie, Impfondo et j'en passe, seront visibles en temps réel au bureau de Paris », a-t-il déclaré.

Concernant les Congolais de l'étranger : « Très chers Congolais de l'étranger. Nombreux d'entre vous, jadis désireux de rentrer travailler au pays, ont vu leur projet tomber dans l'irréalisable face à la contrainte de se rendre absolument au Congo à la recherche d'un emploi. Aujourd'hui, avec l'inauguration du bureau de liaison ACPE de Paris, les offres d'emplois du Congo vous sont désormais disponibles à Paris en temps réel et au prix d'un clic.

Et vous bénéficierez de l'accompagnement des conseillers emploi et orientation de l'ACPE ». Désormais, vous trouverez à votre disposition des conseillers d'emploi pour accompagnement technique et financier des porteurs de projets principalement auprès du Fonea ; du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement ; de l'Agence congolaise pour la création des entreprises et de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises.

Enfin, il a exhorté les agents de l'ACPE affectés à l'animation de ce bureau de liaison à mettre en pratique les valeurs de l'ACPE et à préserver ce patrimoine. « Le gouvernement a fait ce qu'il fallait, c'est à vous qu'incombe la lourde et délicate responsabilité ; il vous appartient de servir efficacement l'Etat en répondant aux attentes légitimes de nos compatriotes de l'étranger en matière de demande d'emplois », a-t-il conclu.