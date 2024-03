Afrique Australe: Les ministres du Travail de la SADC examinent les documents à Lubango

Lubango (Angola) — Les ministres du Travail et de l'Emploi, ainsi que les partenaires sociaux de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) évalueront, à partir de ce mercredi, les documents préparés par les experts des États membres, depuis dimanche 24, à la ville de Lubango, province de Huila.

Faisant le bilan des deux jours de travail de la réunion technique des hauts responsables de la SADC, le directeur du Bureau juridique et des échanges du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), David Kinjica, a déclaré que les conditions étaient créées pour évaluer les recommandations des experts, afin que les ministres puissent les ratifier.

Les documents comprennent l'état de la signature et de la ratification du protocole d'emploi et de travail de la SADC, les stratégies macroéconomiques et sectorielles promouvant l'emploi dans l'organisation, ainsi que le projet de cadre modèle pour les systèmes autonomes de résolution des conflits de travail dans la Communauté.

Les rapports des États membres qui siègent au Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, les incohérences dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels dans les États membres, le plan d'action de l'organisation sur la migration de travail et la mise en oeuvre du code de conduite sur le travail infantile font partie des thèmes à considérer.

Les ministres commencent à arriver ce mardi après-midi dans la ville de Lubango.

La réunion apporte des modèles standardisés pour retenir le personnel dans la région

Le porte-parole de l'événement a également indiqué qu'en ce qui concerne la migration de travail, le défi réside dans les systèmes nationaux de qualifications des différents pays de la SADC, où sont proposés des modèles standardisés, similaires à ce qu'on appelle dans le pays le Système National de Qualifications (SNQ).

Il a mentionné que les discussions ont tourné autour du SNQ et des normes communes que la SADC peut adopter, pour attirer le personnel et le promouvoir au sein de la Communauté, afin d'éviter qu'il émigre vers d'autres régions.

Il a souligné qu'il y a une mobilité de cette fuite de professionnels en Angola et dans la région, donc le défi auquel ils sont confrontés à travers le SNQ a facilité la création de l'Institut National des Qualifications (INQ), qui vise à créer un système qui valorise les professionnels et l'harmonisation des programmes nationaux.

Dans le Code de conduite sur la force infantile, le responsable a dit qu'il s'agissait d'un guide déontologique sur ce que les pays devraient adopter comme travail conditionné et interdit et sur ce qui peut être autorisé pour les mineurs, en cherchant à trouver des normes minimales standardisées dans la région.

Un autre aspect du sujet, selon la source, a été la discussion sur ce qu'est le travail des enfants, puisque la question a un «fort» préjugé culturel dans les sociétés de chaque État membre, entre autres débats pour la prévention du travail des enfants dans la région.

Concernant la précarité de l'emploi, David Kinjica a souligné qu'elle continue d'être un sujet de discussion permanent, de la santé à la sécurité et à l'hygiène au travail, car les membres doivent trouver un équilibre entre les exigences imposées aux employés, combinées à la nécessité de préserver l'emploi.