Angola: La Commission économique estime une croissance du PIB de 3 % en 2024

Luanda — La Commission Économique du Conseil des Ministres, réuni mardi, à Luanda, a prévu une croissance du Produit Intérieur Brut du secteur réel de l'économie de l'ordre de 3,01%, pour cette année, contre 2,84% prévus dans le Budget Général de l'État (OGE) 2024.

Selon le communiqué de presse de la 1ère réunion ordinaire de cet organe, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, cette année, le secteur non pétrolier connaîtra une croissance de 5,31%, contre 4,62% lors de l'OGE 2023, tandis que pour le secteur pétrolier, gaz compris, une contraction de 3,22% est attendue, légèrement supérieure à la prévision (2,47%).

La Programmation Macroéconomique Exécutive pour l'année 2024 indique également que le secteur budgétaire présentera un solde budgétaire excédentaire de 1,82% du PIB, contrairement à la perspective initiale d'un solde budgétaire de 0,02% du PIB dans l'OGE 2024.

Pour le secteur monétaire, une croissance annuelle de la base monétaire est attendue de l'ordre de 4,08%, tandis que dans le secteur extérieur, l'excédent de la balance des paiements est estimé de l'ordre de 198,50 millions de dollars américains, ce qui entraînera une augmentation des réserves internationales dont le stock devrait s'établir à 14,93 milliards de dollars à la fin de la période.

Au cours de la réunion, le Commission économique du Conseil des ministres a également approuvé le Plan annuel d'activités de l'Agence nationale du pétrole et du gaz pour 2024, qui contient les actions à développer au cours de l'année en cours et le budget correspondant.

Ce plan vise à répondre aux défis croissants de l'industrie pétrolière, à créer les conditions pour attirer les investissements dans le secteur et à assurer le transfert et la consolidation effective de la fonction de régulation et de surveillance de l'agence.

Le document contient également des actions visant à contribuer à l'excellence opérationnelle, au développement du capital humain, ainsi qu'à assurer la décarbonation des opérations pétrolières et à stimuler le développement des énergies renouvelables en mettant l'accent sur les biocarburants.

Le Conseil des ministres a également approuvé la programmation macroéconomique exécutive (PME) pour l'année 2024, axée sur l'évaluation de la performance des variables macroéconomiques en 2023 et l'anticipation des performances macroéconomiques nationales cette année.

Gestion des finances publiques

Dans le domaine des finances publiques, la Commission économique a approuvé le Plan stratégique du Fonds souverain de l'Angola 2024-2028, un document qui décrit les hypothèses visant à contribuer au réalignement dynamique de l'approche d'investissement et de gestion de cette entité, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la performance financière du fonds.

Le plan vise également à consolider la stratégie et le modèle de gestion du portefeuille liquide, dans le contexte régional, en capitalisant la position de leadership qu'occupe l'Angola dans la sphère géopolitique, entre autres objectifs.

L'occasion a également servi à faire le point sur la programmation financière du Trésor national pour le quatrième trimestre 2023, le principal instrument d'exécution du budget général de l'État, qui comprend des projections d'entrées et de sorties de ressources financières au cours de la période en question, en enregistrant les opérations avec un impact direct et indirect sur la trésorerie, les hypothèses de recettes, suivi des entrées de ressources, des flux de paiements et des opérations financières.

La Commission Economique a également été informée du calendrier des actions préparatoires de la Campagne Agricole 2024/2025, un document qui servira de guide pour la réalisation des actions programmées pour l'année agricole en question.

Parmi les objectifs stratégiques à atteindre au cours de cette année agricole, se distingue la promotion de l'activité agricole, visant à augmenter la production et les produits alimentaires de base destinés à la consommation, en particulier dans les exploitations familiales, dont les agriculteurs doivent être soutenus à travers une disponibilité accrue et un meilleur accès aux facteurs de production et accroître la capacité des services de vulgarisation et de développement rural.

Au cours de la période en question, l'Exécutif entend également continuer à promouvoir les ménages et les coopératives, ainsi qu'à valoriser les grandes unités, en vue d'augmenter la production de cultures industrielles et de revenu, de promouvoir la résilience alimentaire, la recherche et le développement de l'agriculture, la durabilité et la productivité de la forêt, ainsi que d'accroître l'autosuffisance en matière de production pastorale.

La Commission Économique a également été informée de la situation du Projet d'Auto-construction Gérée et Assistée, ayant pris connaissance des actions réalisées et en cours, de l'engagement des différents départements ministériels qui composent la Commission Interministérielle de ce plan, ainsi que les actions à mener au sein de ce modèle d'accès à un logement décent, inclusif et accessible aux citoyens, contribuant ainsi à réduire le déficit de logement.

Enfin, le Conseil des Ministres a été informé de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du décret exécutif qui établit le conditionnement obligatoire des boissons spiritueuses dans des récipients en verre, en soulignant l'impact de la mesure sur le secteur, les actions de contrôle menées, ainsi que les résultats obtenus lors des différentes réunions tenues entre le Ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Association Angolaise des Industries des Boissons.

À ce sujet, la Commission Économique du Conseil des Ministres a recommandé le maintien de la mesure, car l'Exécutif comprend que l'impact négatif sur la société avec la continuité de cette production est grand.