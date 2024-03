Angola: La Première Dame pose la pierre pour la construction du Liceu Eiffel à Moxico

Luena (Angola) — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a procédé mardi, dans la ville de Luena, à la pose de la première pierre pour la construction d'une école appelée "Liceu Eiffel" dans la province de Moxico.

Le projet, d'une superficie de construction de deux mille 900 mètres carrés, comprendra six salles de classe, quatre laboratoires, notamment de chimie, biologie, physique et informatique, ainsi que d'autres laboratoires de soutien, qui pourront accueillir environ 150 jeunes.

Construit dans la zone ouest de la ville de Luena, dans le quartier de Vila Luso, le projet, financé par les compagnies pétrolières partenaires du bloc 32 (ANPG, Total Energies, Sonangol, Exon Mobile et Galp), durera 18 mois, le contrat a été attribué à la société Heros, Lda, Engenharia e Construção Civil.

A l'occasion, la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, en tant que marraine du projet, a souligné que l'entreprise pourrait garantir l'accès à une éducation intégrée et de qualité, visant à améliorer le processus d'enseignement dans le pays.

Il a reconnu l'attention que Total Energies et d'autres partenaires du secteur pétrolier consacrent au domaine social, en mettant l'accent sur l'investissement dans le secteur de l'Éducation, considérant qu'il s'agit d'un exemple pour la société angolaise, car il impacte la vie de nombreux jeunes du pays.

Dans le cadre de la responsabilité sociale, Ana Dias Lourenço a encouragé ces entreprises à continuer d'étendre le réseau du Liceu Eiffel sur tout le territoire national, avec une particularité dans la ville de Luanda, la région qui concentre la plus grande partie de la population du pays, en majorité des jeunes.

À son tour, le directeur général de Total Energies, Martin Deffontaines, a déclaré que cette entreprise et ses partenaires continueront à développer des projets similaires, participant à la construction de l'avenir de la nation angolaise, en offrant une éducation de qualité.

Après son implantation dans les provinces de Bengo, Malanje, Cunene et Cuanza-Norte, régions où il opère déjà, il a indiqué que les provinces de Moxico et Huambo seront les prochaines à bénéficier de cet projet social.

Le gouverneur de Moxico, Ernesto Muangala, a souligné l'importance du projet, qui pourrait offrir un environnement éducatif gratuit, de qualité et inclusif aux jeunes de la province, en particulier à ceux qui en ont le plus besoin.

Selon le gouvernant, ce projet permettra non seulement d'augmenter les infrastructure du système scolaire de la province, mais aussi de diversifier l'offre de formation pour les étudiants qui auront de nouveaux domaines de connaissances à apprendre dans ce lycée avec une plus grande concentration sur l'enseignement de la langue française.

La province de Moxico, a-t-il précisé, compte plus de 243 écoles publiques, publiques-privées et privées, avec un effectif brut de 7.277 enseignants, pour plus de 300.000 élèves, répartis dans les différents sous-systèmes éducatifs.

Située à l'est du pays, la province de Moxico, avec une superficie de 223 mille 23 kilomètres carrés, compte plus d'un million d'habitants, dont la capitale est la ville de Luena, qui abrite plus de la moitié de la population provinciale.