Angola: Le FMI félicite le pays pour le succès des réformes économiques

Luanda — La directrice générale adjointe du Fonds monétaire international (FMI), Antoinette M. Sayeh, a récemment reconnu, à Luanda, le succès de l'Angola dans la mise en oeuvre des réformes économiques en cours dans le pays.

La haute responsable du FMI a fait ces constats au terme d'une visite de deux jours en Angola, notant que ces acquis sont visibles dans les domaines de la gestion budgétaire, de la mobilisation des recettes, de la stabilité financière et de l'indépendance de la Banque Centrale.

"Ces réformes contribuent à réduire les vulnérabilités de l'Angola en matière d'endettement, à améliorer l'environnement d'affaires et à permettre la reprise de la croissance", a-t-elle indiqué.

Selon la directrice, même s'il y a eu un revers en 2023, dû à la baisse du prix du pétrole et de la production pétrolière, ainsi que la fin du moratoire sur la dette, les réformes ont renforcé la capacité de l'Angola à s'adapter à ces chocs de l'économie mondiale.

"Les premières mesures de prudence budgétaire et d'ajustement du taux de change en 2023 ont aidé l'Angola à contenir l'impact de ces évolutions défavorables et à éviter une augmentation plus forte de la dette", selon la source.

La directrice générale adjointe du FMI a souligné que les prévisions futures pour l'Angola pointent vers une dynamique de réforme, afin de continuer à réduire davantage les vulnérabilités de la dette et de diversifier l'économie.

%

Avec ces actes, a-t-elle souligné, la dette publique atteint des niveaux plus sûrs, en mobilisant les recettes internes et en améliorant la qualité des dépenses, notamment dans les domaines sociaux tels que la santé, l'éducation et la protection sociale.

Antoinette Sayeh a ajouté que le FMI salue les récentes mesures prises par la Banque Nationale d'Angola de resserrer sa politique monétaire en réponse aux pressions inflationnistes, ainsi que ses efforts continus pour assurer la flexibilité du taux de change et renforcer davantage la stabilité financière.

"On estime que les autorités angolaises sont engagées dans la mise en oeuvre ferme du Plan National de Développement pour diversifier la croissance économique", a-t-elle précisé.

Elle a également rappelé que les investissements dans la formation et l'éducation, avec la réduction des disparités entre les sexes, l'accès accru au financement, renforcent la résilience climatique et durable, ainsi que les efforts visant à améliorer la gouvernance.

Le FMI est déterminé à apporter son soutien aux efforts de l'Angola pour promouvoir la stabilité macroéconomique et une croissance inclusive.

« Le pays a un potentiel énorme, si le dynamisme des réformes se maintient. Je suis convaincue que l'avenir de l'Angola sera prometteur », a-t-elle ajouté.

Durant son séjour en Angola, la directrice adjointe du FMI a rencontré le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, la ministre des Finances Vera Daves et le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola, Tiago Dias.