Angola: Le Gouvernement veut des marchés publics conformes à la durabilité

Luanda — La secrétaire d'État au Budget et à l'Investissement public, Juciene de Sousa, a réitéré ce mardi que nous devons agir dans le but que chaque kwanza dépensé pour acquérir des biens et des services contribue réellement à l'amélioration du mode de vie en Angola.

La responsable, qui intervenait à l'ouverture de la IIIème Rencontre Méthodologique avec les Unités de Marchés Publics, a recommandé que les contrats aboutissent à ce qui est réellement prévu par l'administration.

L'objectif principal, a-t-elle souligné, est de rendre les marchés publics angolais de plus en plus transparents, compétitifs et efficaces.

«L'ensemble du processus d'embauche, lorsqu'il n'est pas bien mené, crée de la bureaucratie et n'ajoute aucune valeur au travail rigoureux que l'on attend de tous les employés», a-t-elle affirmé.

Au contraire, la secrétaire d'Etat a estimé que bien faire libère les unités budgétaires pour qu'elles puissent remplir au mieux leurs obligations, en concentrant l'énergie sur l'action gouvernementale et administrative.

Juciene de Sousa a indiqué que les Unités de Marchés Publics (UCP) disposent d'un capital humain parfaitement qualifié, avec agilité et rigueur, dans une époque d'urgence pour générer des résultats, marquée par la rupture technologique, qui exige que chacun ait des compétences techniques, technologiques, sans négliger questions éthiques.

À son tour, l'ingénieur Job Francisco, intervenant sur le thème "L'UCP et la figure du chef de projet, à la lumière du décret présidentiel n° 88/18 du 6 avril", a demandé l'exécution des contrats et des post-contrats, avec une gestion plus fiscalisée.

« L'initiative d'institutionnaliser les marchés publics représente un travail pour le ministère des Finances, car là où il y a des lacunes, comme dans les documents et les inspections, il faut analyser les meilleures méthodes pour changer les paradigmes », a-t-il affirmé.

Les Cellules des Marchés Publics ont été créées dans le but d'assurer, au sein de chaque unité budgétaire, la correcte application de la législation relative aux marchés publics, le contrôle des procédures de passation des marchés publics, la promotion de la légalité et de la concurrence, ainsi que l'adoption de mesures visant à prévenir les actes de corruption et de fraude dans les marchés publics.

L'UCP vise à identifier et planifier les besoins en matière d'élaboration des documents de procédure et de suivi de l'exécution des contrats, tâches dont l'exécution exige rigueur, compétence et responsabilité.