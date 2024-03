Afrique: Le PR s'entretient avec son homologue du Soudan du Sud

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a rencontré ce mardi, à Luanda, son homologue du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, avec qui il a discuté des questions liées au processus de paix en République démocratique du Congo (RDC) et du conflit au Soudan.

A la fin de la réunion, le ministre des Relations Extérieures Téte António, a expliqué à la presse que les hommes d'État ont essentiellement abordé le processus de paix en RDC et le conflit au Soudan, en tenant compte du rôle de médiateur du président João Lourenço dans le conflit entre le Rwanda et la RDC.

Il a rappelé qu'en tant que président par intérim de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), Salva Kiir Mayardit a des responsabilités dans le processus de Nairobi et joue le rôle de médiateur dans le conflit au Soudan.

C'est pour ces raisons, a-t-il dit, qu'il s'agissait d'une rencontre entre le "Champion de la Paix" et de la Réconciliation en Afrique et le Président de l'EAC, car il y a des responsabilités qui sont complémentaires et, dans ce sens, les chefs d'État ont analysé les deux situations.

Il a mentionné qu'il y avait une convergence de points de vue concernant leur analyse des deux conflits, puisqu'ils ont convenu de continuer à travailler en coordination pour la paix dans ces régions.

Téte António a souligné que João Lourenço et Salva Kiir Mayardit ont parlé des relations bilatérales, rappelant que les pays ont une histoire riche, du point de vue du soutien accordé par l'Angola au Soudan du Sud pendant la lutte pour l'indépendance.

L'Angola et le Soudan du Sud entretiennent d'excellentes relations amicales et de coopérations. Tous deux font partie de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), une organisation créée en 1994 dans le but de résoudre les problèmes de paix et de sécurité dans la région.