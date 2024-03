Algérie: M. Rebiga appelle à des recherches approfondies pour mettre en évidence le rôle du chahid Colonel Lotfi durant la Révolution du 1er novembre

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a appelé, mardi à Alger, à la nécessité de mener des recherches historiques "approfondies et documentées" à même de révéler davantage de faits concernant le rôle éminent joué par le chahid et héros, le Colonel Lotfi, durant la glorieuse Révolution du 1er novembre.

Lors d'un colloque historique organisé au Musée national du Moudjahid à l'occasion du 64e anniversaire de la mort en martyr des deux héros "Deghin Ben Ali", dit Colonel Lotfi, et "Mohamed Louadj" dit Commandant Ferradj, M. Rebiga appelé à la nécessité de mener des "recherches historiques documentées et approfondies qui mettent en valeur la contribution du chahid Colonel Lotfi au Mouvement national et à la Guerre de libération".

Il a également souligné l'impératif de mener des recherches révélant davantage de faits à même de renforcer l'histoire du peuple algérien, ses sacrifices et sa lutte pour la liberté et la défense des peuples opprimés et de leur droit à l'autodétermination.

Le ministre a rappelé, dans ce sens, que l'Algérie nouvelle, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "fidèle au serment des chouhada et à ses positions dans les fora internationaux", réitère son "soutien aux causes justes à travers le monde ainsi que son engagement à réaliser la paix et la sécurité internationales", en témoigne, dit-il, la voie tracée par "les positions honorables de la diplomatie algérienne en matière de défense du peuple palestinien au sein des Nations Unies et du Conseil de Sécurité".

S'agissant du parcours militant du colonel Lotfi, M. Rebiga a affirmé que le chahid demeurera "un symbole de résistance et de révolution (...) aux côtés de ses frères martyrs ", à l'instar du commandant Farradj, lesquels ont marqué l'histoire de la glorieuse révolution, exhortant les nouvelles générations à "suivre son exemple en vue de former une génération sur laquelle pourra compter la Nation.

Pour leur part, les moudjahidines Dahou Ould Kablia, Mohamed Debbah et El Horra Bouamama ont évoqué divers aspects du parcours de combat du colonel Lotfi, soulignant que la chahid "était un cas unique grâce à son intelligence, à sa perspicacité, à son énergie et notamment à sa capacité à théoriser et à agir à la fois".

Lors de ce colloque, plusieurs interventions ont été présentées par des professeurs et chercheurs qui ont mis en lumière la personnalité du héros martyr, le colonel Lotfi qui se distinguait par "une clairvoyance politique et un génie militaire qui lui ont permis d'accéder à des postes de responsabilités dès son jeune âge".

A noter qu'à l'issue du colloque, qui s'est déroulé en présence de moudjahidines, d'acteurs de la société civile, d'étudiants et d'enseignants, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a rendu hommage à la famille du Chahid emblématique, le colonel Lotfi.