Angola: Le PROPRIV enregistre un défaut de paiement de 12,28 milliards de kwanzas

Luanda — Le secrétaire d'État aux Finances et Trésor, Ottoniel dos Santos, a révélé mardi, à Luanda, que 12,28 milliards de kwanzas est le montant manquant pour la vente totale des entreprises et des actions de l'État, incluses dans le Programme de Privatisation (PROPRIV).

Se confiant à la presse, au terme de la 2ème réunion de la Commission Nationale Interministérielle du PROPRIV, le responsable a souligné que la dette des investisseurs représente 2% de la valeur totale, qui comprend 23 contrats, sur un univers de 155 signés.

Ottoniel dos Santos a rappelé que, lors de la première phase de mise en oeuvre du PROPRIV, en 2019, 103 actifs ont été privatisés, d'une valeur contractuelle de 1,03 milliards de kwanzas, tandis que pendant la période de prolongation du programme, en 2023, environ 11 actifs ont été privatisés.

Il a affirmé que sur le montant contracté, en termes de capital et d'actifs, 601 milliards de kwanzas ont déjà été reçus.

Il a ajouté qu'il reste à recevoir, dans le cadre des contrats signés, 425 milliards de kwanzas.

Tout au long de la période de mise en oeuvre du programme, des amendes évaluées à environ 250 millions de kwanzas ont été appliquées, en raison de retards de paiement effectués par les différents entrepreneurs, qui ont concouru et remporté les appels d'offres pour les actifs, a-t-il précisé.

Le secrétaire d'État a indiqué que des critères minimaux de performance seront définis, afin que certains actifs puissent avoir le niveau de résultats attendu conformément au PROPRIV.

En ce qui concerne les projets et processus en cours, il a souligné que les actifs de l'usine de Cabinda, Cerâmica de Cesal, Complexo de Frio de Cabinda, Armazéns do Chambondo, Poupa Lá (six unités) et Mecametal sont en cours de finalisation.

Il a rappelé que, dans les mois à venir, d'autres actifs seront privatisés, comme les hôtels du réseau AAA, les immobiliers et industries liées au CIF, en plus de BODIVA et BFA, prévues pour le quatrième trimestre 2024.

Concernant Unitel, il a dit qu'il y avait déjà un mécanisme défini pour commencer la stratégie de privatisation de cette entreprise.

Approuvé en 2019, par décret présidentiel nº 250/19 du 5 août, PROPRIV vise à réduire l'intervention de l'État dans l'économie et à promouvoir le développement des entreprises, en stimulant la concurrence, la compétitivité et l'efficacité de l'économie nationale.

Initialement prévu pour être mis en œuvre sur la période 2019-2022, avec un total de 195 actifs publics à privatiser, le PROPRIV a été prolongé jusqu'à la période 2023-2026, par le décret présidentiel nº 78/23 du 28 mars.

La prolongation du délai est justifiée par la nécessité d'achever les processus de restructuration, qui incluent les sociétés nationales de référence, l'émergence de nouveaux actifs à privatiser par le biais du processus de recouvrement d'actifs et la nécessité de créer un mécanisme actif de privatisation.

Avec cela, il est prévu que 73 actifs seront privatisés pour la période définie.

Parmi les entreprises à privatiser, se distinguent celles de grande référence, comme la compagnie pétrolière Sonangol, la société Aérienne Angolaise (TAAG) et l'Endiama.

Le processus de vente des actifs respectifs s'effectue par le biais du système d'appel d'offres public, d'enchères boursières et d'introduction en bourse.