Angola: La pêche continentale a besoin d'être stimulée à Huíla

Lubango (Angola) — La pêche continentale à Huila, plus précisément dans les rivières des municipalités de Matala, Quipungo, Cuvango, Caluquembe, Chicomba et Jamba, est passée de quatre tonnes/mois en 2017 à 800 kilogrammes aujourd'hui, une baisse aggravée par le manque de financement et la dégradation des moyens.

L'activité de pêche continentale dans les cours d'eau les plus divers de ces municipalités doit être revitalisée, afin qu'elle puisse retrouver une production élevée. Au total, 15 associations, regroupant 130 pêcheurs, sont chargées de la production.

La dégradation des ressources de travail, comme les bateaux, les filets et autres, est considérée comme la principale cause de ce déclin, selon le chef du Département provincial de pêche, de l'agriculture, de l'élevage de Huíla, José Maria Candungo.

Se confiant à l'Angop, le responsable a dit qu'en raison du manque de revitalisation, le rythme de la pêche continentale a baissé dans ces municipalités, où l'activité est exercée, parce que les associations ont des difficultés à accéder au financement et que beaucoup d'opérateurs n'ont ni filets, ni fils, ni hameçons, ni canoës.

Il a souligné que même si certaines municipalités, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, achètent des kits de pêche, cela reste insuffisant pour relancer une activité durable dans ces communautés.

Il a appelé les banques à être « flexibles », avec la création d'offres attractives pour le secteur, en minimisant la bureaucratie, afin que les pêcheurs puissent trouver de nouvelles façons de stimuler leur activité.

La province de Huíla est riche en ressources hydrologiques, c'est pourquoi la pêche continentale s'effectue principalement dans les rivières Cunene, Caimoni, Quiteve (Matala), Losseque (Chicomba), Cubango (Cuvango), Sacalesso, Calepi et Huilo (Caluquembe), le lac do sendi et la rivière Chicungo (Quipungo), ainsi que dans le bassin hydrographique de Cului (Jamba).