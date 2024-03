Angola: Nossa Seguros atteint un chiffre d'affaires de 54,3 milliards de kwanzas

Talatona (Luanda) — Les revenus de Nossa Seguros en 2023 ont atteint 54,3 milliards de Kwanzas, soit une croissance de 23% par rapport aux 44,3 milliards de Kwanzas enregistrés en 2022, a rapporté mardi, à Luanda, le président de la Commission Exécutive (PCE), Alexandre Carreira.

Selon le PCE de l'entreprise, qui présentait aux journalistes le rapport et les comptes 2023, avec la croissance de 23 pour cent des primes brutes émises (PBE), l'assureur a réussi à s'adapter à un environnement économique difficile, en offrant des solutions satisfaisantes aux divers besoins des clients.

Cette croissance, a-t-il souligné, se reflète également dans l'augmentation du nombre de clients et de polices.

Il a expliqué qu'en matière de performance financière, l'institution a fait preuve d'une grande résilience avec une position solide, étant en marge de solvabilité de 306% et un taux de couverture des provisions techniques de 198%, des indicateurs clairs de santé financière, garantissant aux parties prenantes qu'elles investissent dans une institution stable et fiable.

Alexandre Carreira a indiqué que les résultats nets de l'exercice 2023 étaient de 8,4 milliards de kwanzas, soit une croissance de 23% par rapport à l'année précédente, la croissance annuelle moyenne des quatre dernières années étant de 20%.

Un autre fait marquant est également les fonds propres de l'assureur, qui ont enregistré une croissance de 33%, supérieure à la rentabilité des instruments financiers alternatifs du marché.

Il a estimé que le lancement de nouvelles fonctionnalités dans l'application mobile Nossa APP et l'introduction de services tels que le système de prélèvement automatique (SDD) témoignent d'un engagement en faveur de la numérisation et de l'amélioration continue du client.

"Ces résultats sont le produit d'une gestion prudente et d'une stratégie bien définie, axée sur le maintien d'une offre diversifiée de produits, pour les segments privés et professionnels, et sur l'investissement continu dans la formation et la qualification des employés", a-t-il poursuivi.

Il a expliqué que les fonds propres étaient de 33%, ce qui représente une rentabilité des instruments alternatifs sur le marché supérieure à 30%.

La marge de solvabilité est un indicateur qui représente la capacité à honorer ses engagements et la solidité financière, la valeur minimale de ce ratio étant de 100 %.

Pour le PCE, en 2023, il a été possible d'atteindre le niveau de 93% de mise en oeuvre du plan stratégique "Winr 2023" et d'acquérir, au cours des deux dernières années, le leadership dans le secteur des assurances privées en Angola.

Il a souligné qu'au cours de ce cycle, la certification Great Place to Work a été obtenue, avec un haut niveau de satisfaction des employés et distinguée comme la meilleure entreprise de l'année, dans le secteur financier, lors de la 9ème édition des Sirius Awards, promus par Deloitte.

À son tour, l'administrateur exécutif, Marcelo Perdigão, a déclaré que Nossa Seguros avait connu une croissance substantielle du nombre de clients, de plus de 70%, par rapport à 2022, totalisant 165.633 clients.

"À court terme, nous voulons atteindre les 18 provinces du pays", a-t-il déclaré, après avoir précisé que l'entreprise envisage de continuer à réaliser de forts investissements dans le cadre du plan stratégique et au-delà, qui incluent la création de plans d'action commerciale, programmes de fidélisation et récupération de clients, révision et création de produits et services.

Le président de la Commission exécutive (PCE), Alexandre Carreira, a indiqué que le secteur de la santé doit rester la principale source de revenus du secteur.

Nossa Seguros compte 26 agences, dans 16 provinces, 165 633 clients, 217 053 polices, 171 employés, 151 courtiers et médiateurs.