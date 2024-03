Algérie: Travaux publics - Rekhroukh reçoit des députés de la wilaya d'Adrar

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu, mardi à Alger, des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) de la wilaya d'Adrar, et écouté leurs préoccupations liées au secteur dans cette wilaya, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette réunion tenue au siège du ministère, en présence de ses cadres centraux, ainsi que des directeurs des travaux publics des wilayas d'Adrar et de Bordj Badji Mokhtar par visioconférence, plusieurs préoccupations concernant les habitants d'Adrar ont été abordées, principalement liées au développement de l'infrastructure routière par la réalisation, la maintenance et la réhabilitation de plusieurs axes des réseaux des RW et des RN.

La rencontre a également porté sur plusieurs projets importants en cours de réalisation dans différentes régions de la wilaya, qui connaissent un "progrès notable" dans leur réalisation, ainsi qu'un ensemble d'opérations pour les projets enregistrés ou ceux que le secteur proposera d'enregistrer dans le cadre de la prochaine loi de finances, ajoute le communiqué.

A ce propos, "les députés ont salué les efforts de l'Etat en vue de développer le réseau routier d'Adrar, en abordant le projet de modernisation de la Rn n 06 reliant Reggane-Bordj Badji Mokhtar-Timiaouine, qui revêt une importance capitale en termes de dimensions de développement, car elle contribuera au désenclavement des populations des régions frontalières. Cet axe constitue également un dénominateur commun pour le développement des différents secteurs dans la région".

De son côté, M. Rekhroukh a souligné l'importance de la contribution du secteur des Travaux publics et des Infrastructures de base dans le processus de renforcement du développement économique et social de la wilaya d'Adrar, à travers la poursuite et l'intensification des efforts pour concrétiser différents projets "qui permettront de rapprocher et de raccourcir les distances entre les différentes régions de la wilaya d'Adrar d'une part, et entre la wilaya d'Adrar et les autres wilayas du sud d'autre part".

Le ministre a également évoqué "l'importance et la priorité" accordées par son secteur à la maintenance des réseaux routiers dans la wilaya d'Adrar et sa "volonté" de les développer.

Par ailleurs, le ministre a souligné qu'il prendrait en compte toutes les préoccupations abordées lors de cette réunion et "œuvrera à répondre aux attentes des habitants de la wilaya", conclut le communiqué.