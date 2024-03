Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions dépasse la barre mythique des 8 000 milliards de FCFA

C'est un grand jour aujourd'hui qu'a vécu la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui repasse au-dessus de la barre mythique des 8 000 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 26 mars 2024.

En effet, au terme de cette séance de cotation, la capitalisation boursière du marché des actions, s'est établie à 8000,112 milliards de FCFA contre 7980,799 milliards de FCFA le lundi 25 mars 2024, soit une hausse de 19,313 milliards.

Depuis plusieurs journées, les observateurs s'attendaient à ce dépassement. Le marché des actions a en effet frôlé plusieurs fois cette barre dernièrement. Mais, à chaque fois, une baisse de la capitalisation repoussait cette échéance.

La hausse de la capitalisation du marché des actions est induite par celle de l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) qui a gagné 0,24% à 215,04 points contre 214,52 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 0,25% à 107,93 points contre 107,66 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une progression de 0,55% à 100,44 points contre 99,89 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 15,098 milliards de FCFA, s'établissant à 10 300,034 milliards de FCFA contre 10 315,132 milliards de FCFA le lundi 25 mars 2024.

%

La valeur des transactions s'est élevée à 2,969 milliards de FCFA contre 1,081 milliard de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 2 140 FCFA), BOA Bénin (plus 6,93% à 6 870 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 6,15% à 6 900 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 2,91% à 530 FCFA) et BOA Sénégal (plus 1,54% à 3 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,83% à 750 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,17% à 2 250 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,72% à 1 140 FCFA), SOGC Côte d'Ivoire (moins 1,22% à 3 650 FCFA) et BOA Mali (moins 0,87% à 1 700 FCFA).