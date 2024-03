Afrique: Jeux Africains «Accra 2023» - Avec 29 médailles dont 4 titres, le Sénégal fait mieux qu'à Rabat

La délégation sénégalaise aux 13es Jeux africains « Accra 2023 » (8 - 23 mars 2024) est rentrée du Ghana avec un total de 29 médailles dont quatre en or. Une moisson qui place le Sénégal au 12e rang sur 54 nations participantes. Il fait également mieux que lors de la précédente édition, à Rabat.

ACCRA - La 13e édition des Jeux africains d'Accra (8 - 23 mars 2024) a pris fin, samedi dernier, avec la cérémonie de clôture qui a tenu en haleine des dizaines de milliers de spectateurs à la University of Ghana Sports Stadium. Un spectacle qui a donné lieu, entre autres, au dernier ballet des délégations qui ont défilé sur la piste de cette enceinte sportive construite pour accueillir les Jeux et désormais mise à la disposition des sportifs ghanéens, en particulier, les étudiants. Au terme de 19 jours de compétitions, l'Égypte a écrasé la concurrence en remportant 189 médailles dont 101 en or, devant le Nigeria et l'Afrique du Sud qui complètent le podium.

Le Sénégal occupe la 12e place avec un total de 29 podiums : 4 en or, 7 en argent et 18 en bronze. Une bien meilleure performance de la part des athlètes sénégalais que lors de la participation au précédent rendez-vous, les Jeux de 2019, à Rabat, au Maroc. La team Sénégal avait alors glané 22 médailles dont une seule en or, remportée par Mbagnick Ndiaye, en judo. Le ton de la moisson de médailles a été donné, le 5 mars dernier, avant même le début officiel des Jeux, par Ibrahima Diaw, qui avait remporté le bronze en tennis de table. Et elle a été clôturée, vendredi dernier, par l'équipe nationale de football U20 qui a pris la 3e place de son tournoi.

Le taekwondo clôture en beauté

Les ultimes médailles récoltées lors de la dernière journée de compétitions par le taekwondo ont contribué à garnir le tableau de podiums du Sénégal et à le hisser plus haut au classement général. Avec deux titres, deux breloques en argent et quatre de bronze, les taekwondistes ont, à eux seuls, dépassé la moisson des Jeux de Rabat. Le premier titre a été remporté par Mouhamadou Mansour Lô chez les -68kg, au lendemain de l'abandon de son compère Bocar Diop suite à une blessure musculaire, en finale des -63kg ; un match perdu qui avait tout de même procuré au combattant qualifié aux prochains Jeux olympiques, la médaille d'argent.

Le deuxième titre a été remporté, vendredi, par Adama Ndiaye en poomsae ; une compétition où le Sénégal a également obtenu une autre médaille d'argent par Yaya Aïta Ndiaye et deux de bronze par Habibou Diallo et l'équipe nationale masculine. Une belle moisson de la discipline qui a été la plus grande pourvoyeuse de médailles (8 dont 2 en or) pour le Sénégal. À la grande satisfaction des coachs Alioune Diovol (Kyorogui) et Ndar Niang (poomsae) dont les poulains ont crânement défendu les chances du pays.

Derrière le taekwondo, le judo a vu ses combattants s'illustrer le plus dans les 13es Jeux africains avec un titre remporté par Monica Sagna dans la catégorie des +78kg, deux médailles d'argent qui ont été glanées par Mbagnick Ndiaye et Abderrahmane Diao, respectivement chez les +100kg et -90kg. Georgette Sagna a également apporté sa contribution en s'offrant le bronze dans la catégorie reine, chez les dames.

Athlétisme, natation, karaté...

Le 4e titre sénégalais dans ces Jeux d'Accra est à mettre à l'actif de l'athlétisme, avec la victoire de Louis François Mendy au 110 m haies. Le recordman du Sénégal de l'épreuve avait alors ouvert la voie à ses coéquipiers, avec notamment l'argent arraché au concours du triple saut par Amath Faye derrière l'intenable champion du monde, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango. Saly Sarr, alignée sur la même épreuve mais chez les dames, s'est, pour sa part, contentée de la 3e place du podium ; tout comme Cheikh Tidiane Diouf, au 400 m.

En natation, Oumy Diop, double médaillée en individuels est la seule athlète sénégalaise à avoir remporté deux médailles en compétitions individuelles. Dans une discipline largement dominée par les Egyptiens, Sud-Africains, Algériens ou encore, Tunisiens, la nageuse de 20 ans a pris la médaille de bronze dans deux épreuves : le 50 m papillon et le 100 m papillon. Elle a, en outre, lors de ses différentes sorties dans les bassins du Complexe Borteyman, battu par deux fois, à Accra, le record national du Sénégal du 50 m papillon.

Trois autres athlètes ont été doublement médaillés, même s'ils l'ont été avec l'équipe nationale pour l'une des distinctions. Adama Ndiaye qui a remporté l'or et Habibou Diallo qui a pris le bronze en poomsae ont également été médaillés de bronze avec l'équipe nationale, en compagnie de Daouda Ndione.

En karaté, Maïmouna Niang s'est adjugée deux podiums (bronze) en kumité par équipes et le bronze chez les -55kg.